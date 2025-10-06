Las 14 selecciones que se pueden clasificar al Mundial 2026 en esta doble fecha FIFA de octubre, varias de ellas, de Europa

La doble fecha FIFA de octubre, servirá para que la selección uruguaya continúe sumando partidos y para que el técnico Marcelo Bielsa observe a futbolistas quienes han tenido pocos minutos, ya que para estos dos encuentros en Malasia contra República Dominicana el viernes a la hora 9.45, y Uzbekistán el lunes 13 a la misma hora. Mientras tanto, en varias confederaciones del mundo, habrá combinados que buscarán clasificar ahora al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México de 2026.
Los celestes ya se encuentran en Kuala Lumpur para afrontar el primero de sus encuentros, y el DT dio este lunes la lista de los 17 jugadores que afrontarán estos dos compromisos.
Las selecciones que buscarán clasificar al Mundial 2026 en esta doble fecha
En el resto del mundo, hay varias selecciones en distintas confederaciones que buscarán clasificar al Mundial 2026 en esta doble fecha FIFA de octubre.
Empezando por la UEFA en Europa, una de las grandes candidatas a clasificar ahora es Noruega, de Erling Haaland.
Pero también hay otras más que pretenden sacar ya su boleto a la próxima Copa del Mundo.
Noruega volverá a la ansiada Copa Mundial el 14 de octubre si:
000_9ER7J7.webp
Bukayo Saka es consolado por Harry Kane tras marrar el último penal de Inglaterra en la final ante Italia
AFP
Inglaterra se clasificará el 14 de octubre si:
-
Si gana a Letonia, mientras que Serbia no venza en sus duelos ante Albania y Andorra.
-
Empata ante Letonia, mientras Serbia iguale frente a Albania y después no supere a Andorra.
Suiza se clasificará el 13 de octubre si:
Eslovaquia se clasificará el 13 de octubre si:
1623345084879.webp
Con Mbappé y Griezmann, Francia se perfila como la gran candidata según los expertos
Getty Images
Francia se clasificará el 13 de octubre si:
-
Victorias ante Azerbaiyán e Islandia, mientras que Islandia empata contra Ucrania.
-
Victorias ante Azerbaiyán e Islandia, mientras que Islandia pierde contra Ucrania y Ucrania no gana a Azerbaiyán.
000-32x48gr-jpg..webp
Luka Modric, capitán de Croacia
Ozan Kose / AFP
Croacia se clasificará el 12 de octubre si:
-
Gana a la República Checa y Gibraltar, mientras que los checos no superen a Islas Feroe.
-
Empata ante la República Checa y ante Gibraltar, mientras que la República Checa pierde contra las Islas Feroe.
Si se tiene en cuenta las Eliminatorias de África, los siguientes seleccionados buscarán ahora la clasificación al Mundial 2026.
Argelia se clasificará en la Jornada 9 si:
Costa de Marfil se clasificará si:
0026568127.webp
El saludo de Salah durante el entrenamiento de Egipto
EFE
Egipto se clasificará si:
Cabo Verde se clasificará si:
Ghana se clasificará si:
Senegal se clasificará si:
Por su parte, en la Concacaf, hay dos seleccionados que pueden conseguir su boleto al Mundial 2026 ahora en octubre si se dan algunos resultados.
Jamaica se clasificará el 14 de octubre si:
Honduras se clasificará el 14 de octubre si: