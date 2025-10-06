Dólar
El Observador / Fútbol Internacional / ELIMINATORIAS

Las 14 selecciones que se pueden clasificar al Mundial 2026 en esta doble fecha FIFA de octubre, varias de ellas, de Europa

La Copa del Mundo y sus Eliminatorias continúa avanzando en las distintas confederaciones a lo largo del mundo

6 de octubre 2025 - 15:08hs
Erling Haaland y Martin Odegaard celebran el triunfo de Noruega ante Italia por Eliminatorias

FOTO: EFE

FOTO: EFE

La doble fecha FIFA de octubre, servirá para que la selección uruguaya continúe sumando partidos y para que el técnico Marcelo Bielsa observe a futbolistas quienes han tenido pocos minutos, ya que para estos dos encuentros en Malasia contra República Dominicana el viernes a la hora 9.45, y Uzbekistán el lunes 13 a la misma hora. Mientras tanto, en varias confederaciones del mundo, habrá combinados que buscarán clasificar ahora al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México de 2026.

Las selecciones que buscarán clasificar al Mundial 2026 en esta doble fecha

En el resto del mundo, hay varias selecciones en distintas confederaciones que buscarán clasificar al Mundial 2026 en esta doble fecha FIFA de octubre.

Empezando por la UEFA en Europa, una de las grandes candidatas a clasificar ahora es Noruega, de Erling Haaland.

Manuel Romero, el hijo de Marcelo Romero, festejando un gol para Real Madrid, su equipo
FÚTBOL

El juvenil que tiene firmado contrato profesional con Real Madrid, hijo de un mundialista con Uruguay, y que defendió a la celeste, a la selección de España y ahora, a la sub 17 de Estados Unidos

Ignacio Sosa de Peñarol ante Guillermo De los Santos de Defensor Sporting por el Torneo Intermedio
COPA AUF URUGUAY

Se cambió la cancha y ya está confirmado el día y la hora para la semifinal de la Copa AUF Uruguay entre Defensor Sporting vs Peñarol

Pero también hay otras más que pretenden sacar ya su boleto a la próxima Copa del Mundo.

Noruega volverá a la ansiada Copa Mundial el 14 de octubre si:

  • Gana a Israel, mientras que Italia no venza en sus duelos ante Estonia e Israel.

000_9ER7J7.webp
Bukayo Saka es consolado por Harry Kane tras marrar el último penal de Inglaterra en la final ante Italia
Bukayo Saka es consolado por Harry Kane tras marrar el último penal de Inglaterra en la final ante Italia

FOTO: EFE

Inglaterra se clasificará el 14 de octubre si:

  • Si gana a Letonia, mientras que Serbia no venza en sus duelos ante Albania y Andorra.

  • Empata ante Letonia, mientras Serbia iguale frente a Albania y después no supere a Andorra.

Suiza se clasificará el 13 de octubre si:

  • Gana a Suecia y Eslovenia, mientras que Kosovo no supera a Eslovenia y Suecia.

Eslovaquia se clasificará el 13 de octubre si:

  • Gana a Irlanda del Norte y Luxemburgo, mientras que Alemania no gana a Luxemburgo y el Irlanda del Norte vs Alemania acaba en empate.

1623345084879.webp
Con Mbappé y Griezmann, Francia se perfila como la gran candidata según los expertos
Con Mbappé y Griezmann, Francia se perfila como la gran candidata según los expertos

FOTO: EFE

Francia se clasificará el 13 de octubre si:

  • Victorias ante Azerbaiyán e Islandia, mientras que Islandia empata contra Ucrania.

  • Victorias ante Azerbaiyán e Islandia, mientras que Islandia pierde contra Ucrania y Ucrania no gana a Azerbaiyán.

000-32x48gr-jpg..webp
Luka Modric, capitán de Croacia
Luka Modric, capitán de Croacia

FOTO: EFE

Croacia se clasificará el 12 de octubre si:

  • Gana a la República Checa y Gibraltar, mientras que los checos no superen a Islas Feroe.

  • Empata ante la República Checa y ante Gibraltar, mientras que la República Checa pierde contra las Islas Feroe.

Si se tiene en cuenta las Eliminatorias de África, los siguientes seleccionados buscarán ahora la clasificación al Mundial 2026.

Argelia se clasificará en la Jornada 9 si:

  • Gana a Somalia.

  • Empata ante Somalia mientras Uganda y Mozambique no ganan sus respectivos partidos.

  • Uganda y Mozambique pierden sus partidos.

Costa de Marfil se clasificará si:

  • Gana a Seychelles, mientras Gabón pierde ante Gambia.

0026568127.webp
El saludo de Salah durante el entrenamiento de Egipto
El saludo de Salah durante el entrenamiento de Egipto

FOTO: EFE

Egipto se clasificará si:

  • Gana a Yibuti.

  • Burkina Faso no gana a Sierra Leona.

Cabo Verde se clasificará si:

  • Gana a Libia.

  • Empata ante Libia y Camerún no gana a Mauricio.

Ghana se clasificará si:

  • Supera a la República Centroafricana mientras que Madagascar no gana a Comoras.

Senegal se clasificará si:

  • Gana a Sudán de, Sur, mientras que la RD Congo no gana a Togo.

Por su parte, en la Concacaf, hay dos seleccionados que pueden conseguir su boleto al Mundial 2026 ahora en octubre si se dan algunos resultados.

Jamaica se clasificará el 14 de octubre si:

  • Gana a Curazao y Bermudas, Curazao no logró vencer a Trinidad y Tobago, y Trinidad y Tobago no gana ninguno de sus dos partidos (contra Bermudas y Curazao).

Honduras se clasificará el 14 de octubre si:

  • Gana a Costa Rica y Haití, mientras que el Nicaragua vs Haití y el Costa Rica vs Nicaragua terminen en empate.

Temas:

selección uruguaya Mundial 2026 Marcelo Bielsa Europa Fecha FIFA Eliminatorias Octubre

