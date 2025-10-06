La crucial decisión que tendrá que tomar Nacional con el Diente López luego de salir sentido en el primer tiempo ante Cerro Largo y de cara a la definición de la temporada

El cuerpo técnico de Nacional , la secretaría deportiva y Nicolás “Diente” López tendrán que tomar una crucial decisión con el atacante luego de haber salido sentido e los 28 minutos del primer tiempo ante Cerro Largo FC el pasado sábado en el Gran Parque Central.

El delantero está jugando tocado y soportando el dolor desde que sufrió un esguince ante Plaza Colonia el pasado 14 de setiembre, partido en el que tuvo que pedir el cambio y se fue del Estadio Centenario con hielo y caminando con una leve renguera.

Al siguiente encuentro, ante Liverpool, el Diente sorprendió a todos y comenzó como titular, marcando un gol en la victoria 3-1, para ser sustituido a los 70 minutos.

Luego, volvió a jugar con molestias frente a Juventud de Las Piedras, partido con empate 0-0 en el que fue sustituido a los 55’.

Y este sábado ante Cerro Largo FC aguantó solo 28 minutos, tras recibir algunos contactos en su tobillo derecho y comenzar a mostrar gestos de notorio dolor. El delantero pidió el cambio y fue sustituido por Christian Ebere.

Nicolás López y Christian Ebere Nicolás López y Christian Ebere Foto: Dante Fernández / FocoUy

Tras el partido de este sábado, Peirano contó la última información de su figura. “No hablé con el Diente, la verdad, no hablé con él, sé que estaba con hielo, me dio la sensación de afuera que tuvo un golpe, o torció, algo pasó que enseguida no estaba cómodo en el partido, cuando había tenido la mejor semana desde el impacto este, que estaba mejor”, dijo el DT.

La decisión que debe tomar Nacional con el Diente López

Nicolás López, una de las principales figuras de Nacional, de gran sociedad con Maxi Gómez, estará esta semana en observación para ver cómo evoluciona su tobillo.

En los tricolores deberán definir qué hacen con el Diente: si siguen exigiéndolo para que juegue con dolor, o si lo paran para que tenga una mejor recuperación y llegue en condiciones más óptimas a la definición.

20250914 Nicolás López Diente López ambulancia carrito suat carro Nacional Plaza Colonia Torneo Clausura 2025. Foto: Dante Fernández/ FocoUy Nicolás López lesionado Foto: Dante Fernández/ FocoUy

Nacional lidera la Tabla Anual con 72 puntos, mientras que Peñarol lo sigue con 68. Los tricolores están a la espera del fallo del TAS en el que pueden recuperar tres puntos de la sanción por la final del Torneo Intermedio. En el Clausura, los carboneros tienen 25 y los albos 20.

Quedan cinco fechas por jugar en la que los de La Blanqueada deberán visitar a Danubio este próximo fin de semana, y luego serán locales ante Miramar Misiones, visitantes ante Wanderers, para luego enfrentar a Cerro y terminar con Defensor Sporting en el Franzini.

Frente a los franjeados, en Jardines, no estarán Luis Mejía, convocado por Panamá para las Eliminatorias, ni Juan Cruz De los Santos ni Christian Oliva, que también se perderán otros partidos al estar desgarrados.

20250928 Nicolás López Nacional Juventud Torneo Clausura Foto Enzo Santos Focouy (15) Nicolás López Foto: Foto Enzo Santos / Focouy

La decisión no será fácil. Pese al esguince que sufrió, el Diente ha querido estar, y ha estado, en todos los partidos.

Pero en el último encuentro, al recibir faltas y unos golpes en situaciones de partido comunes, el dolor lo superó y no pudo seguir en cancha.

Su ascendencia en el equipo es muy importante. El Diente es el goleador tricolor en la temporada con 21 goles en el Campeonato Uruguayo, los mismos que tiene Abel Hernández de Liverpool. Ambos lideran la tabla.

Y en el Clausura también suma dos asistencias a Maxi Gómez, su socio en ofensiva.

Por lo pronto, la evaluación será día a día, como ha sido desde que se sufrió el esguince. Este lunes el Diente fue a la Ciudad Deportiva Los Céspedes y estuvo en sanidad, en el comienzo de una semana que los tricolores cerrarán con la visita a Jardines, en uno de los partidos más duros que tendrán en el cierre del torneo.