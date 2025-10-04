La lesión del Diente López y su cambio en el primer tiempo: la mala noticia que dejó el triunfo de Nacional; mirá lo último que se supo de su estado en el vestuario tricolor

El triunfo de Nacional ante Cerro Largo FC por 2-1 dejó la mala noticia del agravamiento de la lesión de Nicolás “Diente” López, quien no pudo terminar el primer tiempo al pedir el cambio minutos antes.

El delantero comenzó a mostrar gestos de dolor en su tobillo derecho a los 5 minutos de juego, lo que se le pudo ver en su cara y al tomarse la zona que le molestaba, luego recibió una falta que lo dejó peor, hasta que al minuto 28 fue sustituido por Christian Ebere.

El Diente sufrió un esguince en el tobillo derecho ante Plaza Colonia en el Estadio Centenario, luego jugó en la siguiente fecha ante Liverpool, marcando un gol, y frente a Juventud el pasado domingo salió a los 55 minutos.

El delantero ha querido estar en todos los partidos, pero no se ha recuperado de forma total.

Tras el partido de este sábado, Peirano contó la última información de su figura.

“No hablé con el Diente, la verdad, no hablé con él, sé que estaba con hielo, me dio la sensación de afuera que tuvo un golpe, o torció, algo pasó que enseguida no estaba cómodo en el partido, cuando había tenido la mejor semana desde el impacto este, que estaba mejor”, dijo el DT, que volverá a tener en observación al atacante.