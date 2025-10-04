Pablo Peirano tras el triunfo de Nacional: de "estar tocados" por el empate ante Juventud, a superar "los golpes" y "sorpresas" de la semana, para quedar "muy contento" con el plantel

El entrenador de Nacional , Pablo Peirano, habló en conferencia de prensa tras la victoria por 2-1 ante Cerro Largo FC en el Gran Parque Central y valoró la victoria luego de una semana complicada tras el 0-0 ante Juventud del pasado domingo.

“Asumimos el encuentro desde el primer minuto, nos pusimos en ventaja, prácticamente el primer tiempo jugamos en campo rival. El segundo tiempo comenzamos de esa manera y después con un par de centros nos hundieron un poco, nos convirtieron, eso nos generó un poco de estar incómodos en el partido”, dijo en su análisis.

“Después nos acomodamos con el gol de Maxi , sobre el final tuvimos para cerrarlo con algún gol más y ellos también con una pelota larga y segunda pelota. Contento con la variantes, con todas las cosas que nos sucediero de golpe en la en la semana, nos adaptamos muy bien, los que ingresaron lo hicieron de buena manera y el grupo está preparado y está firme”.

¿Cuántas veces tuvo que retocar el equipo por las lesiones? ¿Y cómo ve al Diente ahora (al salir lesionado)?

“En la pregunta anterior mencionaba esa parte, de la manera que nos ayudamos entre todo para esas cosas que nos pasaron sorpresivas, que las pudimos solucionar desde adentro. Más allá de la semana, por supuesto, estábamos muy tocados por el partido anterior, pero también sabíamos que había sido cosa nuestra, porque en el partido nosotros las opciones las habíamos generado contra Juventud y después como todos nos pudimos concretar y el partido se nos va, pero también estábamos tranquilos por la forma que habíamos ido a buscar, no la pudimos concretar, pero sí habíamos generado, la idea era la misma: generar del juego o también de la segunda pelota y sostener la parte de ataque, así que muy contento en ese sentido”.

Ante las lesiones de Oliva y De los Santos, ¿cómo fue no contar con extremos como Arady y Mereles?

“Sí, está bueno también cuando hagamos hincapié de los jugadores que no están, con también con los que están, porque en el caso de Agustín Dos Santos, debutó y hasta ahora no me lo han nombrado tampoco. Así que dentro de los cambios también, ingresó Palacios, ingresó Patiño, hay jugadores también que están y hay que darles ese valor, que se han ganado un lugar, nosotros consideramos que es muy bueno su aporte y que otros jugadores están esperando la oportunidad. Así que después hay acciones, hay cosas que suceden, tomo las decisiones. Pero bueno, Agustín, muchacho joven que ingresó desde el arranque y lo hizo muy bien. Así que bueno, contento por los ingresos, que estamos todos aportando para Nacional y eso a mí me deja muy tranquilo porque las soluciones las tenemos nosotros, no las tenemos desde afuera, las tenemos desde los jugadores y eso es importante”.

¿No le dio la sensación de que no estaba cerrado el partido porque erraron chances increíbles y lógicamente que el triunfo como que no se veía seguro poder plasmarlo en términos de 90 que estaba Cerro Largo que lo tenía contra las cuerdas en algún momento?

“Sí, después del gol tuvimos un momento que perdimos la brújula de lo que era la disciplina, nos sacudió en un partido que lo teníamos totalmente controlado. Nos movió ese gol y después nos volvimos a acomodar también, pero suceden ese tipo de cosas. La sensación no es fácil de acomodarse, nos acomodamos, volvimos otra vez y ahí sobre el final… Como todo, ¿No? El arquero saca a largo y siempre hay una posibilidad el rival te pueda generar con una acción larga y de segunda pelota. Defendimos muy bien, algunas acciones limpias, limpias no les quedaron, les quedaron más bien de segunda pelota y pudimos resolver. Mejía solamente tuvo la del tiro de afuera del área, después tuvo la que tiraron el centro por el costado y Ancheta cerró. O el delantero también no fue efectivo. Nosotros también generamos un montón de opciones”.

¿Cuándo decidió en la semana que un chico de 17 años como Agustín Dos Santos fuera titular? Además con el momento deportivo que se vive. Y la otra,¿Cómo se blindó y el cuerpo técnico y los jugadores de lo que fue la semana?

“La decisión de Agustín, como otro muchacho que está trabajando con nosotros de los que viene mostrando, él en su trabajo, en su formación tiene un crecimiento que nosotros le evaluamos en un comienzo y volvimos a ver ahora y está en otra etapa distinta, trabaja muy bien, más allá de la edad es un jugador muy maduro, líder también en la selección, tiene un lugar con nosotros dentro del trabajo cuando es necesario, él siempre está preparado y de buena actitud y eso me deja muy contento, es un jugador que está muy valorado por todos nosotros".

Nacional vs Cerro Largo FC Agustín Dos Santos Foto: Dante Fernández / FocoUy

"Con respecto a lo anterior de la semana, el trabajo como lo hemos hecho siempre, no andamos dando explicaciones o hablando de nosotros, tenemos que ocupar de lo que es nuestra tarea, enfocarnos en los futbolistas, en mejorar, y cuando suceden todas estas cosas que dan presión, de golpe tener herramientas y enfocarnos, y mantener el foco en lo que es el trabajo y lo que es el partido también, y darle esa solidez al equipo para que siga la misma línea. Más allá del empate del partido pasado, las sensaciones de que dependió de nosotros haberlo ganado, eso no nos da tranquilidad, porque acá tranquilidad solamente la tenés cuando ganás, pero sí la convicción de que estamos en un buen camino. Y en eso nos basamos. Nos volvemos a descansar, nos volvemos a preparar, recuperar a los futbolistas que hoy no están con nosotros, volverlos a preparar y los que están, vemos a armar tareas para el próximo partido y así hasta que la bandera cuadro pase y todavía ahí”.

¿Cómo convive con eso de que en el fútbol tenés que ganar pero cuando ganás tenés que ganar y jugar bien, después tenés que ganar, jugar bien y poner juveniles y siempre hay como algo más. ¿Cómo convive con ese cuestionamiento?

“Sí, bueno, es lógico que todos tengan una opinión distinta sobre los gustos. Jugar con volantes, jugar con extremos, jugar con línea de tres, una línea de cinco falsa, hay muchas cosas… Los juveniles que sí, que no, que los escondo, que los preparo, que no los preparo. Eso es algo que está en lo que es afuera. Nosotros estamos muy confiados en lo nuestro, con el crecimiento de los jóvenes también, se lo he mencionado, y trabajamos hasta en horario más temprano con ellos para el tema del crecimiento también. Lo tomamos como algo bueno... Yo escucho mucho, no de nosotros, el bajar a Tercera, jugar en Tercera es competir también, tener 90 minutos, crecimiento, volver a jugar, nosotros consideramos que el jugador que quizás no tiene participación y jugar 90 minutos en Tercera es bueno, no es bajarlo de categoría, no sé, tenés 20 años, 19, 18, 17, jugás en Tercera de Nacional, que a mí me hubiera encantado tener esta edad y jugar en la Tercera o en la Cuarta, o que me ponga el entrenador, es una muy buena opción. Y bueno, el trabajo de ellos es prepararse continuamente, nosotros estamos enfocados en eso y mejorar, eso es lo único que tenemos incorporado nosotros”.

¿Qué tiene el Diente López si pudo hablar con él? ¿Y cómo evalúa el gran ingreso de Ebere?

“No hablé con el Diente, la verdad, no hablé con él, sé que estaba con hielo, me dio la sensación de afuera que tuvo un golpe, o torció, algo pasó que enseguida se puso, no estaba cómodo en el partido, cuando había tenido la mejor semana desde el impacto este, que estaba mejor y así bueno, tomamos la decisión por Ebere, que entró muy bien, entró con su característica de luchar, el partido estaba para eso, el momento también, y la verdad entró, nos dio una mano enorme y bueno, hasta hizo gol y tuvo una en el segundo tiempo también para concretar y apoyó también al equipo desde la presión, desde la marca, así que este jugador, que también se ha preparado en silencio y hoy tuvo la oportunidad y buen rendimiento que tuvo, es acorde a su preparación previa a esta semana que no ha tenido minutos”.