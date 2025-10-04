Dólar
El Observador / Fútbol / TORNEO CLAUSURA

El impactante choque de Mauro Brasil y Christian Ebere que le produjo un fuerte sangrado al zaguero de Cerro Largo FC en el Gran Parque Central

Ambos jugadores saltaron a disputar una pelota y se dieron un fuerte golpe por el que ambos quedaron tendidos

4 de octubre 2025 - 21:01hs
Así salió Mauro Brasil tras el choque con Ebere

Foto: Dante Fernández / FocoUy

El primer tiempo del partido Nacional vs Cerro Largo tuvo un accidentado momento cuando el delantero tricolor Christian Ebere y el zaguero arachán Mauro Brasil tuvieron un choque de cabezas.

Ambos jugadores saltaron a disputar una pelota y se dieron un fuerte golpe por el que ambos quedaron tendidos en el césped.

Pero el zaguero de Cerro Largo se llevó la peor parte.

Ni bien cayó, comenzó a salirle sangre en grandes cantidades porque había sufrido un gran corte.

Inmediatamente ingresaron a atenderlo pero fue muy difícil cerrarle la herida por lo que tuvo que ser sustituido pese a que quería seguir en el partido.

Luego, con mucha bronca y ya en el banco de suplentes, se le logró poner una vendaje, aunque hubo que llevarlo a una mutualista para que sea atendido.

Ebere, por su parte, siguió en cancha y marcó el gol del 1-0 para los tricolores, completando todo el partido en el que los albos ganaron por 2-1

