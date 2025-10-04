El impactante choque de Mauro Brasil y Christian Ebere que le produjo un fuerte sangrado al zaguero de Cerro Largo FC en el Gran Parque Central

El primer tiempo del partido Nacional vs Cerro Largo tuvo un accidentado momento cuando el delantero tricolor Christian Ebere y el zaguero arachán Mauro Brasil tuvieron un choque de cabezas .

Ambos jugadores saltaron a disputar una pelota y se dieron un fuerte golpe por el que ambos quedaron tendidos en el césped.

Pero el zaguero de Cerro Largo se llevó la peor parte .

Ni bien cayó, comenzó a salirle sangre en grandes cantidades porque había sufrido un gran corte.

Así salió Mauro Brasil tras el choque con Ebere Así salió Mauro Brasil tras el choque con Ebere Foto: Dante Fernández / FocoUy

Inmediatamente ingresaron a atenderlo pero fue muy difícil cerrarle la herida por lo que tuvo que ser sustituido pese a que quería seguir en el partido.

Luego, con mucha bronca y ya en el banco de suplentes, se le logró poner una vendaje, aunque hubo que llevarlo a una mutualista para que sea atendido.

Ebere, por su parte, siguió en cancha y marcó el gol del 1-0 para los tricolores, completando todo el partido en el que los albos ganaron por 2-1