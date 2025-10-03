Los 12 juveniles, con tres de Peñarol y dos de Nacional, que invitó Marcelo Bielsa para que entrenen con la selección uruguaya en Malasia para los dos amistosos

Pablo Alcoba jugando con la selección uruguaya juvenil ante Brasil

La selección uruguaya sigue aprontándose de a poco para los dos partidos amistosos de la doble fecha FIFA de octubre, en la que enfrentará a República Dominicana y a Uzbekistán, combinado clasificado al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México de 2026, y en ese contexto, el técnico Marcelo Bielsa invitó a viajar a 12 juveniles a Malasia, en donde se diputarán los encuentros.

Según informó este viernes la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), el staff y cuerpo técnico de celestes viajan este sábado a la hora 13.10 rumbo al país asiático.

Uruguay enfrentará el viernes 10 a la hora 9.15 a República Dominicana en Kuala Lumpur, en tanto que el lunes 13 lo hará contra Uzbekistán, a la misma hora, en la ciudad de Malaca.

Siguiendo el plan de trabajo ya establecido desde hace un buen tiempo por Marcelo Bielsa con los llamados “sparrings”, se optó por invitar a jugadores pertenecientes al proceso de juveniles .

Los 12 viajeros son parte de la actual del plantel de la sub 18 que dirige Diego Pérez que tendrá competencia oficial en 2027.

Allí se repite el nombre de Pablo Alcoba, de Albion, quien estuvo junto a su hermano en las dos últimas fechas de Eliminatorias para el Mundial de 2026, e incluso viajó con la delegación celeste a Santiago, en el 0-0 contra Chile que cerró la participación.

En la lista aparecen a su vez, tres jugadores juveniles de Peñarol y dos de Nacional, entre otros.

Estos son los 12 viajeros:

1. Paulo Da Costa, arquero de Peñarol

2. Brian Barboza, defensa de Peñarol

3. Pablo Cardozo, lateral de Danubio

4. Benjamín García, defensa de Montevideo City Torque

5. Julio Daguer, volante de Peñarol

6. Yuri Oyarzo, volante de Racing

7. Pablo Alcoba, volante de Albion

8. Luciano González, volante de Nacional

9. Agustín Dos Santos, volante de Nacional

10. Alan Torterolo, extremo de Defensor Sporting

11. Facundo Martínez, extremo de Montevideo City Torque

12. Nicolás Azambuja delantero de Danubio