Defensor Sporting vs Peñarol por Copa AUF Uruguay: el estadio que se perfila para recibir la semifinal y la fecha que se maneja

El cuadro de la Copa AUF Uruguay

Ignacio Sosa de Peñarol ante Guillermo De los Santos de Defensor Sporting por el Torneo Intermedio

Defensor Sporting vs Peñarol se enfrentarán en una de las semifinales de la Copa AUF Uruguay 2025, luego de que los violetas superaran por 2-0 a Central Español este jueves en el último partido de cuartos de final.

Las semifinales se juegan a partido único, en cancha neutral y con penales en caso de igualdad en los 90 minutos.

El partido entre los violetas, que son los tricampeones de las tres ediciones de la Copa AUF Uruguay, y Peñarol, se perfila para jugarse en el interior.

El encuentro sería en el Campus de Maldonado, el escenario fernandino, si bien aún no ha sido oficializado.

La fecha de Defensor Sporting vs Peñarol

Con respecto a la fecha de la semfinal, será el próximo miércoles 15 de octubre o el jueves 16 e octubre.-

La otra semifinal, Racing vs Plaza Colonia, se jugará en el otro de esos días, con escenario a definir.

Mientras que la final de la Copa AUF Uruguay se prevé que sea el 22 de octubre.