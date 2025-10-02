Dólar
Compra 38,70 Venta 41,10

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / URUGUAYOS

"Nadie tiene derecho a manchar mi honra": Pablo Ceppelini desmintió "falsas afirmaciones" sobre una presunta agresión física a una mujer que lo denunció en las redes

“Tomaré las medidas legales que correspondan, incluyendo los que afecten mi imagen y reputación”, advirtió el volante uruguayo que juega en Perú

2 de octubre 2025 - 12:01hs
Pablo Ceppelini

Pablo Ceppelini

El volante uruguayo Pablo Ceppelini, de Alianza Lima de Perú, se defendió en sus redes sociales luego de que en las últimas horas una influencer uruguaya lo denunció en sus redes por agresiones, según medios incaicos.

A través de su cuenta de Instagram, el futbolsta emitió una nota. "Quiero desmentir públicamente las falsas afirmaciones sobre mi persona y sobre hechos que no corresponden a la verdad y menos sobre actos que rechazo”.

“Tomaré las medidas legales que correspondan, incluyendo los que afecten mi imagen y reputación”, agregó el ex Peñarol.

“Nadie tiene derecho a manchar mi honra. Seguiré en mi actuar personal y enfocado en mi carrera”, señaló Ceppelini.

El mensaje de Pablo Ceppelini
El mensaje de Pablo Ceppelini

El mensaje de Pablo Ceppelini

Denuncia en Maldonado

Según informan medios peruanos, Ceppelini está envuelto en una nueva polémica tras la denuncia que hizo en sus redes sociales una influencer uruguaya.

El Popular de Perú indica que la creadora de contenidos Antonella Reyes lo denunció en su Instagram al publicar varias historias en las que mostró sus piernas con heridas y con el texto "Estás exagerando".

Las imágenes que subió Antonella Reyes, quien denuncia a Pablo Ceppelini
Las imágenes que subió Antonella Reyes, quien denuncia a Pablo Ceppelini

Las imágenes que subió Antonella Reyes, quien denuncia a Pablo Ceppelini

Además, la creadora de contenidos compartió dos citaciones de la Jefatura de Policía de Maldonado con fecha de este 1° de octubre.

"Callar nunca es la opción", comentó Reyes.

La dura sanción que recibió Ceppelini este año

A nivel deportivo, Ceppelini tuvo una polémica esta año al ser suspendido durante cuatro meses de toda competición organizada por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) por una infracción de su código disciplinario, confirmó este viernes el Alianza Lima de Perú. "Hemos recibido la notificación de la sanción impuesta por la Conmebol a nuestro futbolista Pablo Cepellini", señaló el Alianza en un comunicado publicado en su cuenta en la red social X.

Temas:

Pablo Ceppelini Alianza Lima Perú

Las más leídas

Francisco Paco Casal 
FÚTBOL URUGUAYO

La disputa entre Peñarol y Tenfield por el Campeón del Siglo: la empresa no reconoce la deuda y entiende que esta situación se puede transformar en un problema para el club

Rodrigo Bentancur
INGLATERRA

Mirá la decisión del técnico de Tottenham Hotspur, Thomas Frank, tras verse impresionado por el nivel de Rodrigo Bentancur

El festejo de los jugadores de Plaza Colonia por su victoria ante Albion en la Copa AUF Uruguay
COPA AUF URUGUAY

Plaza Colonia, que había dado el gran batacazo eliminando a Nacional, venció 1-0 a Albion y se metió por primera vez en la semifinal de la Copa AUF Uruguay, en la que enfrentará a Racing

Festejo de Kike Olivera en Gremio
BRASIL

Kike Olivera, el fichaje más caro en la historia de Gremio, se quiere ir del club brasileño

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos