"Nadie tiene derecho a manchar mi honra": Pablo Ceppelini desmintió "falsas afirmaciones" sobre una presunta agresión física a una mujer que lo denunció en las redes

El volante uruguayo Pablo Ceppelini , de Alianza Lima de Perú, se defendió en sus redes sociales luego de que en las últimas horas una influencer uruguaya lo denunció en sus redes por agresiones, según medios incaicos.

A través de su cuenta de Instagram, el futbolsta emitió una nota. "Quiero desmentir públicamente las falsas afirmaciones sobre mi persona y sobre hechos que no corresponden a la verdad y menos sobre actos que rechazo”.

“Tomaré las medidas legales que correspondan, incluyendo los que afecten mi imagen y reputación”, agregó el ex Peñarol.

“Nadie tiene derecho a manchar mi honra . Seguiré en mi actuar personal y enfocado en mi carrera”, señaló Ceppelini.

Denuncia en Maldonado

Según informan medios peruanos, Ceppelini está envuelto en una nueva polémica tras la denuncia que hizo en sus redes sociales una influencer uruguaya.

El Popular de Perú indica que la creadora de contenidos Antonella Reyes lo denunció en su Instagram al publicar varias historias en las que mostró sus piernas con heridas y con el texto "Estás exagerando".

Además, la creadora de contenidos compartió dos citaciones de la Jefatura de Policía de Maldonado con fecha de este 1° de octubre.

"Callar nunca es la opción", comentó Reyes.

La dura sanción que recibió Ceppelini este año

A nivel deportivo, Ceppelini tuvo una polémica esta año al ser suspendido durante cuatro meses de toda competición organizada por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) por una infracción de su código disciplinario, confirmó este viernes el Alianza Lima de Perú. "Hemos recibido la notificación de la sanción impuesta por la Conmebol a nuestro futbolista Pablo Cepellini", señaló el Alianza en un comunicado publicado en su cuenta en la red social X.