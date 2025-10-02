Diputado citará al Consejo de Formación en Educación tras sumario a director del IPES por "persecución política"

El diputado del Partido Colorado, Felipe Schipani , solicitó convocar a las autoridades del Consejo de Formación en Educación ( CFE ) de la Administración Nacional de Educación Pública ( ANEP ) a la Comisión de Educación, luego de la denuncia realizada por Claudio Rama por "persecución política" . Rama fue separado del cargo de director del Instituto de Perfeccionamiento y Estudios Superiores ( IPES ) recientemente.

Además de la separación de cargo, el CFE definió iniciar un sumario contra el director y su asistente académico, Nelson Simatovich .

La resolución, de la que dio cuenta el semanario Búsqueda, aparta a ambos hombres de sus funciones debido a una serie de denuncias por acoso laboral presentadas por diversos funcionarios del centro.

Ante esta situación, y en conversación con el consignado medio, Rama aseguró que lo separaron de su cargo sin un sumario previo ni una investigación administrativa correspondiente . Además, la medida comprendía retención de haberes .

Además, sostuvo que la denuncia representa una "manifestación sin sustrato y sin basamento" que está armada por Asamblea Técnico Docente (ATD) y el sindicato.

El director indicó también que considera que está sufriendo una "persecución política" producto de las críticas públicas que ha realizado contra la Universidad de la Educación.

A raíz de esta denuncia, el diputado colorado, Felipe Schipani, definió solicitar a la Comisión de Educación que convoque al CFE.

"Entendemos que este episodio reviste gravedad, en tanto puede comprometer la necesaria independencia académica, la libertad de expresión de los responsables de la formación docente y el correcto funcionamiento de los mecanismos administrativos que deben regir en un organismo de educación pública", apuntó Schipani en un documento enviado al presidente de la Comisión de Educación y Cultura.