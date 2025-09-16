Diputado colorado presentará proyecto de ley para que personas imputadas con adicción a las drogas suspendan su proceso y pasen por rehabilitación

Un diputado del Partido Colorado presentará un proyecto de ley que permita que algunas personas imputadas por delitos leves con consumo problemático de drogas suspendan su proceso para pasar por un tratamiento terapéutico de rehabilitación, con el fin de recuperarse de su adicción.

El abogado Rodrigo Martínez, diputado suplente de los colorados, tituló a su proyecto "Programa de justicia terapéutica" , al que definió como un plan "piloto" abocado que funcione como un "mecanismo de intervención alternativa para personas imputadas por delitos leves que se encuentren en una situación de uso problemático de drogas".

El objetivo de la propuesta es "reducir el consumo problemático de drogas, fomentar la reinserción social y evitar la reincidencia delictiva de los participantes" en el plan.

El programa piloto funcionaría en la órbita del Poder Judicial , en coordinación con la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) , el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y la Junta Nacional de Drogas (JND) .

Cada caso será encabezado por un Juzgado Letrado de Ejecución y Vigilancia, con competencia de Tribunal de Tratamiento de Drogas, que "aprobará el plan del tratamiento y tendrá a su cargo la vigilancia de su ejecución". Esta oficina contará con el asesoramiento de un "equipo multidisciplinario compuesto por un psicólogo de ASSE y un asistente social del Mides", que coordinarán sus actuaciones con la JND.

Estará destinado a un máximo de 40 participantes que cumplan con los requisitos para pasar por una "suspensión condicional del proceso" y "presenten un bajo riesgo de reincidencia delictiva". Su ingreso será libre y voluntario, y las actuaciones dentro del programa "serán confidenciales y reservadas a terceros".

"Cualquier manifestación del participante que implique un reconocimiento directo o indirecto de su participación en el hecho imputado no podrá ser consignada en las actuaciones ni jamás podrá ser utilizada en su contra", detalla el escrito.

El proyecto marca que si uno de los participantes ingresa al programa "realizando el tratamiento en una institución privada de adicciones", ésta será responsable de "informar al Tribunal sobre la evolución del participante".

Martínez también detalló que el tribunal a cargo del seguimiento "tendrá una participación activa en el Programa mediante la realización de audiencias que se llevarán a cabo al menos una vez al mes".

También marcó que se creará una "comisión de seguimiento" para evaluar los resultados del programa, "en especial en términos de reducción del consumo de drogas y de los índices de reincidencia de los participantes".