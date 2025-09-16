ASSE en Comisión de Presupuesto: blancos y colorados insistirán con que Álvaro Danza no puede seguir como presidente

La Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Diputados recibe este martes al Directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), encabezado por su presidente, Álvaro Danza . La instancia se da luego de que el Partido Nacional y el Partido Colorado reiteraran este lunes su pedido de renuncia a Danza .

El motivo de los reclamos desde la oposición es que Danza continúa ejerciendo como médico en mutualistas privadas, situación que, según los partidos de la coalición, lo inhabilita para ocupar el cargo al frente de ASSE .

" Estamos pidiendo la renuncia del presidente de ASSE , que viola la Constitución, la Ley Orgánica de ASSE y también la ley vinculada a evitar la corrupción pública", apuntó el senador Andrés Ojeda en rueda de prensa este lunes.

En una línea similar, el presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado , señaló que el Estado no puede seguir sosteniendo la "incompatibilidad" de mantener a Danza en su cargo.

Tras estas declaraciones, el presidente de la República, Yamandú Orsi, volvió a expresar su respaldo al presidente del prestador de salud estatal. "Estoy convencido de lo que estoy haciendo", declaró el lunes.

En este marco, y durante la asistencia del presidente de ASSE a la Comisión de Presupuesto, la oposición planteará sus reparos legales en cuanto a la continuidad de Danza al frente del prestador de salud.

"Vamos a ir a la comisión porque es nuestra obligación, pero vamos a dejar constancia en el inicio de que Danza no cuenta con nuestra confianza porque carece de legitimidad", dijo este martes el diputado nacionalista Pablo Abdala a Subrayado (Canal 10).

La semana pasada, el Partido Nacional dio a conocer un informe jurídico firmado por el estudio de Augusto Durán Martínez, donde se señala que el presidente de ASSE está violando la Constitución al ejercer el cargo, mientras cumple funciones en distintas instituciones de salud privadas.

Sobre este informe, Delgado sugirió días atrás que "ante lo evidente" el gobierno debe actuar "como hay que actuar" y decir: "Nos equivocamos".

"Es como el caso de Colonización. Estaba actuando un presidente y una directora que en realidad tenía incompatibilidad para hacerlo. En su momento el presidente Orsi reconoció el error, y más allá de que algunos se negaban a reconocerlo, el presidente dio marcha atrás", dijo

"Me parece que en este caso es lo que tiene que hacer el gobierno", agregó la semana pasada.