Dos jugadas similares, un mismo juez y el diferente criterio del VAR en partidos de Nacional y de Peñarol; mirá los videos

El Torneo Clausura define muchas cosas y fecha tras fecha, todo juega y aparecen polémicas para un lado u otro

15 de septiembre 2025 - 16:30hs
VAR en el fútbol uruguayo
VAR en el fútbol uruguayo

El arbitraje uruguayo muchas veces está en boca de todos, más que nada, cuando existen jugadas polémicas en partidos de Nacional y de Peñarol, y sobre todo, ahora que se juega el Torneo Clausura y hay muchas cosas en juego como la Tabla Anual y el propio título del certamen. Según un relevamiento que realizó Referí, en dos jugadas similares de encuentros de los grandes, ambos con Gustavo Tejera como árbitro, el VAR actuó de manera diferente.

Allí fue expulsado Juan Bosca por una fortísima entrada sobre Luciano Boggio, pero luego de haber recibido en principio tarjeta amarilla. Es que el encargado del VAR, que era Leodán González, llamó correctamente al juez para que revisara la jugada y este tomó la resolución de cambiar la amonestación por la roja.

boggio
Juan Bosca de Racing, pisó a Luciano Boggio de Nacional por el Torneo Clausura

Juan Bosca de Racing, pisó a Luciano Boggio de Nacional por el Torneo Clausura

Diego Aguirre, técnico de Peñarol, ante Liverpool por la Copa AUF Uruguay
PEÑAROL

La buena noticia que recibió Diego Aguirre por el regreso de un futbolista de Peñarol, tras la lesión de Javier Cabrera, para enfrentar a Juventud por el Torneo Clausura

Pablo Peirano y Diego Romero
NACIONAL

Pablo Peirano tendrá un regreso muy importante para el trascendente partido de Nacional ante Liverpool por el Torneo Clausura

No había ninguna duda sobre la decisión del árbitro, luego de que el VAR lo llamara para avisarle.

Aquí se puede ver el video de esa jugada:

La otra jugada polémica

Este sábado en Belvedere, Liverpool y Peñarol empataron 2-2 en un verdadero partidazo de fútbol por la fecha 7 del Torneo Clausura, en un compromiso que tuvo mucha dinámica e idas y vueltas.

Sobre los 62 minutos, Ángel Cayetano de los negriazules, quien recién había ingresado, pisó a Eric Remedi de Peñarol en una jugada muy similar a la de Juan Bosca con Luciano Boggio el fin de semana pasado.

Tan fuerte fue la falta, que el volante aurinegro debió salir sustituido con un fuerte dolor en el tobillo.

remedi
Ángel Cayetano de Liverpool pisó a Eric Remedi de Peñarol por el Torneo Clausura

Ángel Cayetano de Liverpool pisó a Eric Remedi de Peñarol por el Torneo Clausura

El árbitro nuevamente era Gustavo Tejera y, al igual que sucedió con el volante de Racing en el Gran Parque Central, amonestó a Cayetano.

Esta vez desde el VAR -otra vez estaba Leodán González- no lo llamaron para que revisara la jugada, y entonces, Cayetano siguió jugando el partido, mientras que Remedi debió dejar el campo de juego.

Aquí se puede ver el video:

La falta de Cayetano a Remedi
Torneo Clausura Nacional Peñarol VAR Gustavo Tejera Leodán González

