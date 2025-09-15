Dos jugadas similares, un mismo juez y el diferente criterio del VAR en partidos de Nacional y de Peñarol; mirá los videos

El arbitraje uruguayo muchas veces está en boca de todos, más que nada, cuando existen jugadas polémicas en partidos de Nacional y de Peñarol, y sobre todo, ahora que se juega el Torneo Clausura y hay muchas cosas en juego como la Tabla Anual y el propio título del certamen. Según un relevamiento que realizó Referí, en dos jugadas similares de encuentros de los grandes, ambos con Gustavo Tejera como árbitro, el VAR actuó de manera diferente.

El pasado 7 de setiembre, los dirigidos por Pablo Peirano golearon a Racing 3-0 por la quinta fecha del Torneo Clausura en el Gran Parque Central.

Allí fue expulsado Juan Bosca por una fortísima entrada sobre Luciano Boggio, pero luego de haber recibido en principio tarjeta amarilla. Es que el encargado del VAR, que era Leodán González, llamó correctamente al juez para que revisara la jugada y este tomó la resolución de cambiar la amonestación por la roja.

Juan Bosca de Racing, pisó a Luciano Boggio de Nacional por el Torneo Clausura

No había ninguna duda sobre la decisión del árbitro, luego de que el VAR lo llamara para avisarle.

Aquí se puede ver el video de esa jugada:

La otra jugada polémica

Este sábado en Belvedere, Liverpool y Peñarol empataron 2-2 en un verdadero partidazo de fútbol por la fecha 7 del Torneo Clausura, en un compromiso que tuvo mucha dinámica e idas y vueltas.

Sobre los 62 minutos, Ángel Cayetano de los negriazules, quien recién había ingresado, pisó a Eric Remedi de Peñarol en una jugada muy similar a la de Juan Bosca con Luciano Boggio el fin de semana pasado.

Tan fuerte fue la falta, que el volante aurinegro debió salir sustituido con un fuerte dolor en el tobillo.

remedi Ángel Cayetano de Liverpool pisó a Eric Remedi de Peñarol por el Torneo Clausura

El árbitro nuevamente era Gustavo Tejera y, al igual que sucedió con el volante de Racing en el Gran Parque Central, amonestó a Cayetano.

Esta vez desde el VAR -otra vez estaba Leodán González- no lo llamaron para que revisara la jugada, y entonces, Cayetano siguió jugando el partido, mientras que Remedi debió dejar el campo de juego.

Aquí se puede ver el video: