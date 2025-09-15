Dólar
/ Nacional / ACCIDENTE

Video viral: camioneta cruzó varias sendas en Bulevar Artigas y chocó a una moto que circulaba por la derecha

La camioneta circulaba por el carril más a la izquierda cuando decidió cruzarse y terminó impactando contra la motocicleta

15 de septiembre 2025 - 18:22hs
El accidente en&nbsp;Bulevar Artigas

El accidente en Bulevar Artigas

TikTok: fffeddiinnhhooo

En los últimos días, un usuario de TikTok compartió un video de un accidente donde una camioneta chocó contra una moto en Bulevar Artigas.

El video cuenta con más de 260 mil visualizaciones, más de 5 mil likes y alrededor de 450 comentarios.

Según se ve en las imágenes grabadas desde el auto del usuario de TikTok, una camioneta estaba circulando por Bulevar Artigas desde el carril izquierda cuando, de repente, decidió atravesando dos carriles y terminó chocando contra una moto que iba por la senda derecha, en la zona de solo bus.

Producto del impacto, quien conducía la moto cayó al suelo junto a su moto. La persona que manejaba la camioneta, por su parte, continuó su trayecto.

La situación causó división en los comentarios. Por una parte, varios apuntaron el accidente fue culpa del conductor, mientras que otros a quien estaba al volante de la camioneta al realizar una maniobra prohibida.

