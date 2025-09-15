Video viral: camioneta cruzó varias sendas en Bulevar Artigas y chocó a una moto que circulaba por la derecha

El accidente en Bulevar Artigas TikTok: fffeddiinnhhooo

En los últimos días, un usuario de TikTok compartió un video de un accidente donde una camioneta chocó contra una moto en Bulevar Artigas.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

El video cuenta con más de 260 mil visualizaciones, más de 5 mil likes y alrededor de 450 comentarios.

Según se ve en las imágenes grabadas desde el auto del usuario de TikTok, una camioneta estaba circulando por Bulevar Artigas desde el carril izquierda cuando, de repente, decidió atravesando dos carriles y terminó chocando contra una moto que iba por la senda derecha, en la zona de solo bus.

Producto del impacto, quien conducía la moto cayó al suelo junto a su moto. La persona que manejaba la camioneta, por su parte, continuó su trayecto.

La situación causó división en los comentarios. Por una parte, varios apuntaron el accidente fue culpa del conductor, mientras que otros a quien estaba al volante de la camioneta al realizar una maniobra prohibida. Embed - https://www.tiktok.com/oembed?url=https://www.tiktok.com/@fffeddiinnhhooo/video/7548066166992948486?embed_source=121374463%2C121468991%2C121439635%2C121749182%2C121433650%2C121404359%2C121497414%2C121477481%2C121351166%2C121811500%2C121860360%2C121487028%2C121331973%2C120811592%2C120810756%2C121879919%3Bnull%3Bembed_masking&refer=embed&referer_url=www.montevideo.com.uy%2FNoticias%2FCamioneta-se-llevo-puesta-a-una-moto-luego-de-cometer-una-falta-en-el-transito-el-video-uc936549&referer_video_id=7548066166992948486 @fffeddiinnhhooo sonido original - Fedinho