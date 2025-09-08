Dólar
Compra 38,75 Venta 41,25

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / SEGUNDA DIVISIÓN PROFESIONAL

Tabla de posiciones de la Segunda División Profesional: Tacuarembó salió del ascenso directo y Rampla Juniors quiere zafar de zona de descenso

Resultados, goles y tablas de posiciones de la Segunda División Profesional tras la disputa de la fecha 19

8 de septiembre 2025 - 16:15hs
Franco Pérez y Juan Pablo Fagúndez&nbsp;

Franco Pérez y Juan Pablo Fagúndez 

Foto: @SegundaAUF

La disputa de la fecha 19 de la Segunda División Profesional dejó un gran cambio en la tabla de posiciones y el descenso al rojo vivo con Rampla Juniors luchando por emerger de lo que sería una histórica caída a la Divisional C.

Tacuarembó salió por primera vez en el año de la zona de ascenso directo y ahora es Rentistas el que se posicionó segundo, detrás de Albion que dejó cinco de los últimos seis puntos que disputó por el camino pero que sigue firme en la punta.

La fecha se abrió el viernes cuando Central Español trituró al inestable La Luz 4-0 con goles de Raúl Tarragona, Fernando Camarda, Santiago Sequeira y Jairo Villalpando.

El sábado, Albion empató 0-0 con Oriental de La Paz.

Foster Gillett
RAMPLA JUNIORS

"Cuatro pillos le robaron la plata" a Foster Gillett en Rampla Juniors: la fuerte denuncia que hizo Humberto Grondona sobre la situación de la SAD picapiedra

Cristian Tabó y Nicolás Royón
SEGUNDA DIVISIÓN PROFESIONAL

Jugadores de Rampla Juniors denuncian un atraso salarial de tres meses y falta de aportes sociales en todo el año: el lunes adoptarán medidas

Atenas sigue en buena campaña: goleó 3-0 a Cerrito en el Maracaná con goles de Diego Vera, Ramiro Quintana y Matías Núñez.

El domingo, Colón y Rampla Juniors empataron 1-1 con goles de Julián Pou y Christian Tabó.

Fénix sigue en franco ascenso y derrotó de visitante 2-0 a Deportivo Maldonado con goles de Facundo Milán y Santiago Franca.

Artigas logró puntos claves para el descenso goleando 4-1 a Uruguay Montevideo con goles de Nicolas Leites, Manuel Núñez, Bruno Barja y Jesús Dos Santos contra uno de Emiliano Vidart.

Rentistas, en el cierre de la fecha, derrotó 3-1 de local a Tacuarembó con goles de Michel Silveira, Franco Pérez y Carlos Tombolini contra uno de Delis Vargas.

Tabla de posiciones de la Anual en la Segunda División Profesional

Equipo Puntos
Albion 53
Central Español 44
Atenas 42 (+9)
Tacuarembó 42 (+6)
Rentistas 40 (+7)
Colón 38 (+16)
Deportivo Maldonado 38 (+7)
Fénix 38 (+2)
Oriental 36 (0)
Rampla Juniors 23 (-14)
Artigas 22 (-6)
Uruguay Montevideo 21 (-19)
Cerrito 20 (-21)
La Luz 18 (-17)

Albion y ahora Central Español ocupan las plazas de ascenso directo.

Atenas, Tacuarembó, Rentistas y Colón ocupan las plazas para playoffs donde se concederá el tercer ascenso.

Deportivo Maldonado y Fénix tienen los mismos puntos que Colón por lo que la lucha para entrar a playoffs será muy reñida hasta el final.

Rampla Juniors y Artigas siguen en zona de descenso

En la tabla del descenso creció Artigas, Rampla Juniors se mantuvo y La Luz se complica.

Artigas promedia 0,880 y Rampla 0,920 siendo los dos que ocupan las plazas en las que se decreta el descenso a la Divisional C. Pero La Luz promedia 0,930 por lo que cada punto cobra importancia en las fechas que quedan.

La fecha 20 comienza este sábado y termina el lunes con estos detalles:

G0VZPCZWoAADyw3
Temas:

Rampla Juniors Segunda División Profesional tabla de posiciones Albion La Luz

Seguí leyendo

Las más leídas

Carlos Silva fue arquero de Boca Juniors, Quilmes y otros clubes en Argentina
OBITUARIO

Murió de forma repentina un exarquero uruguayo que jugó en Boca Juniors y que fue ayudante de César Luis Menotti en Rosario Central

Marcelo Bielsa y Enzo Sosa en los festejos de la selección uruguaya
SELECCIÓN URUGUAYA

Marcelo Bielsa como pocas veces se vio: se subió al escenario en los festejos de los futbolistas de la selección uruguaya tras clasificar al Mundial 2026; mirá fotos y video

Maximiliano Gómez, Nicolás López y Diego Romero
TORNEO CLAUSURA

Nacional 3-0 Racing por el Torneo Clausura: doblete del Diente López y nuevo gol de Maxi Gómez para un nuevo triunfo tricolor

Eliminatorias: lo que dijo la Inteligencia Artificial para el partido Chile vs Uruguay por el último partido celeste hacia el Mundial 2026
ELIMINATORIAS

Eliminatorias: lo que dijo la Inteligencia Artificial para el partido Chile vs Uruguay por el último partido celeste hacia el Mundial 2026

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos