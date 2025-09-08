Tabla de posiciones de la Segunda División Profesional: Tacuarembó salió del ascenso directo y Rampla Juniors quiere zafar de zona de descenso

La disputa de la fecha 19 de la Segunda División Profesional dejó un gran cambio en la tabla de posiciones y el descenso al rojo vivo con Rampla Juniors luchando por emerger de lo que sería una histórica caída a la Divisional C.

Tacuarembó salió por primera vez en el año de la zona de ascenso directo y ahora es Rentistas el que se posicionó segundo, detrás de Albion que dejó cinco de los últimos seis puntos que disputó por el camino pero que sigue firme en la punta.

La fecha se abrió el viernes cuando Central Español trituró al inestable La Luz 4-0 con goles de Raúl Tarragona, Fernando Camarda, Santiago Sequeira y Jairo Villalpando .

El sábado, Albion empató 0-0 con Oriental de La Paz.

Atenas sigue en buena campaña: goleó 3-0 a Cerrito en el Maracaná con goles de Diego Vera, Ramiro Quintana y Matías Núñez.

El domingo, Colón y Rampla Juniors empataron 1-1 con goles de Julián Pou y Christian Tabó.

Fénix sigue en franco ascenso y derrotó de visitante 2-0 a Deportivo Maldonado con goles de Facundo Milán y Santiago Franca.

Artigas logró puntos claves para el descenso goleando 4-1 a Uruguay Montevideo con goles de Nicolas Leites, Manuel Núñez, Bruno Barja y Jesús Dos Santos contra uno de Emiliano Vidart.

Rentistas, en el cierre de la fecha, derrotó 3-1 de local a Tacuarembó con goles de Michel Silveira, Franco Pérez y Carlos Tombolini contra uno de Delis Vargas.

Tabla de posiciones de la Anual en la Segunda División Profesional

Equipo Puntos Albion 53 Central Español 44 Atenas 42 (+9) Tacuarembó 42 (+6) Rentistas 40 (+7) Colón 38 (+16) Deportivo Maldonado 38 (+7) Fénix 38 (+2) Oriental 36 (0) Rampla Juniors 23 (-14) Artigas 22 (-6) Uruguay Montevideo 21 (-19) Cerrito 20 (-21) La Luz 18 (-17)

Albion y ahora Central Español ocupan las plazas de ascenso directo.

Atenas, Tacuarembó, Rentistas y Colón ocupan las plazas para playoffs donde se concederá el tercer ascenso.

Deportivo Maldonado y Fénix tienen los mismos puntos que Colón por lo que la lucha para entrar a playoffs será muy reñida hasta el final.

Rampla Juniors y Artigas siguen en zona de descenso

En la tabla del descenso creció Artigas, Rampla Juniors se mantuvo y La Luz se complica.

Artigas promedia 0,880 y Rampla 0,920 siendo los dos que ocupan las plazas en las que se decreta el descenso a la Divisional C. Pero La Luz promedia 0,930 por lo que cada punto cobra importancia en las fechas que quedan.

La fecha 20 comienza este sábado y termina el lunes con estos detalles: