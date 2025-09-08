Marcelo Bielsa como pocas veces se vio: se subió al escenario en los festejos de los futbolistas de la selección uruguaya tras clasificar al Mundial 2026; mirá fotos y video

Festejos de la selección uruguaya

El entrenador de la selección uruguaya, Marcelo Bielsa , asistió al festejo que realizaron los jugadores tras lograr la clasificación al Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México, lograda tras el partido del pasado jueves con victoria ante Perú.

Tras ese encuentro, el viernes a la noche los futbolistas organizaron una celebración junto a sus familias y los funcionarios del combinado.

La fiesta tuvo la presencia del entrenador Marcelo Bielsa.

Así se pudo ver en fotos que subió Enzo Sosa, el cantante de Enzo y la sub 21, banda que amenizó la velada junto a Américo Young.

En un momento, el entrenador se subió al escenario y dedicó palabras a los presentes, momento que fue compartido por el cantante, quien comentó: “Charla técnica”.

Además, Sosa subió otra foto con el entrenador y videos con los futbolistas.