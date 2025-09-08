Dólar
El Observador / Selección / SELECCIÓN URUGUAYA

Marcelo Bielsa como pocas veces se vio: se subió al escenario en los festejos de los futbolistas de la selección uruguaya tras clasificar al Mundial 2026; mirá fotos y video

Marcelo Bielsa, asistió al festejo que realizaron los jugadores tras lograr la clasificación al Mundial 2026; mirá fotos y video

8 de septiembre 2025 - 8:26hs

Festejos de la selección uruguaya

El entrenador de la selección uruguaya, Marcelo Bielsa, asistió al festejo que realizaron los jugadores tras lograr la clasificación al Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México, lograda tras el partido del pasado jueves con victoria ante Perú.

Marcelo Bielsa y Enzo Sosa en los festejos de la selección uruguaya
Marcelo Bielsa y Enzo Sosa en los festejos de la selección uruguaya

Marcelo Bielsa y Enzo Sosa en los festejos de la selección uruguaya

Tras ese encuentro, el viernes a la noche los futbolistas organizaron una celebración junto a sus familias y los funcionarios del combinado.

Enzo Sosa en los festejos de la selección uruguaya
Enzo Sosa en los festejos de la selección uruguaya

Enzo Sosa en los festejos de la selección uruguaya

Bielsa con la celeste en la presentación del técnico, que estuvo a cargo de Alonso en mayo de 2023
SELECCIÓN URUGUAYA

El tiempo le dio la razón a Marcelo Bielsa, y una expresión suya de hace 28 meses se transformó en su mejor escudo: "Creo que la expectativa es desproporcionada"

los cuatro jugadores de la seleccion uruguaya que desafecto marcelo bielsa previo a jugar con chile por las eliminatorias
SELECCIÓN

Los cuatro jugadores de la selección uruguaya que desafectó Marcelo Bielsa previo a jugar con Chile por las Eliminatorias

La fiesta tuvo la presencia del entrenador Marcelo Bielsa.

Marcelo Bielsa y Enzo Sosa en los festejos de la selección uruguaya
Marcelo Bielsa y Enzo Sosa en los festejos de la selección uruguaya

Marcelo Bielsa y Enzo Sosa en los festejos de la selección uruguaya

Así se pudo ver en fotos que subió Enzo Sosa, el cantante de Enzo y la sub 21, banda que amenizó la velada junto a Américo Young.

Marcelo Bielsa y Enzo Sosa en los festejos de la selección uruguaya
Marcelo Bielsa y Enzo Sosa en los festejos de la selección uruguaya

Marcelo Bielsa y Enzo Sosa en los festejos de la selección uruguaya

En un momento, el entrenador se subió al escenario y dedicó palabras a los presentes, momento que fue compartido por el cantante, quien comentó: “Charla técnica”.

Enzo Sosa en los festejos de la selección uruguaya
Enzo Sosa en los festejos de la selección uruguaya

Enzo Sosa en los festejos de la selección uruguaya

Además, Sosa subió otra foto con el entrenador y videos con los futbolistas.

Enzo Sosa en los festejos de la selección uruguaya
Enzo Sosa en los festejos de la selección uruguaya

Enzo Sosa en los festejos de la selección uruguaya

Marcelo Bielsa selección uruguaya Mundial 2026

