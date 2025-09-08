Dólar
OBITUARIO

Murió de forma repentina un exarquero uruguayo que jugó en Boca Juniors y que fue ayudante de César Luis Menotti en Rosario Central

El exarquero uruguayo falleció este domingo en un accidente automovilístico a sus 60 años

8 de septiembre 2025 - 12:29hs
Carlos Silva fue arquero de Boca Juniors, Quilmes y otros clubes en Argentina

Carlos Silva fue arquero de Boca Juniors, Quilmes y otros clubes en Argentina

Un exjugador uruguayo que realizó toda su trayectoria futbolística en Argentina y, entre otros clubes, defendió a Boca Juniors, murió en las últimas horas. El futbolista se había desempeñado en distintos clubes de ese país y murió repentinamente en las últimas horas cuando se descompensó mientras manejaba su auto en la Provincia de Buenos Aires. Se trata del exarquero Carlos Silva.

Murió en un accidente automovilístico

Según informa la prensa argentina, el uruguayo Carlos Silva, quien se desempeñó como arquero, murió este domingo a los 60 años.

Comenzó su carrera en Deportivo Morón, con el que logró el ascenso a la B Nacional, luego de ser campeón en 1990.

En 1991 defendió a Quilmes, ya en Primera división, pero descendió al año siguiente.

Lucas Villalba y Nicolás López
NACIONAL

Los precios de entradas populares que fijó Nacional para recibir a Plaza Colonia por Copa AUF Uruguay, partido en el que los bolsos volverán al Gran Parque Central

El insólito cruce entre Ignacio Ithurralde e hinchas de Defensor Sporting 
TORNEO CLAUSURA

Besos e insultos: el insólito cruce entre Ignacio Ithurralde e hinchas de Defensor Sporting pese a que los violetas ganaron en la hora en el Franzini; mirá la reacción del DT

Justamente en 1992 fue contratado por Argentinos Juniors, y de allí pasó a Boca Juniors.

En los xeneizes fue suplente de Carlos Fernando Navarro Montoya, y solo jugó dos encuentros amistosos en 1995.

Tras dejar el fútbol, en 2002 fue ayudante técnico en Rosario Central en un cuerpo técnico que lideraba César Luis Menotti. También trabajó con Ángel Cappa y lo hizo como ayudante de arqueros.

