Un exjugador uruguayo que realizó toda su trayectoria futbolística en Argentina y, entre otros clubes, defendió a Boca Juniors, murió en las últimas horas. El futbolista se había desempeñado en distintos clubes de ese país y murió repentinamente en las últimas horas cuando se descompensó mientras manejaba su auto en la Provincia de Buenos Aires. Se trata del exarquero Carlos Silva.
Murió de forma repentina un exarquero uruguayo que jugó en Boca Juniors y que fue ayudante de César Luis Menotti en Rosario Central
El exarquero uruguayo falleció este domingo en un accidente automovilístico a sus 60 años