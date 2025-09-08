Besos e insultos: el insólito cruce entre Ignacio Ithurralde e hinchas de Defensor Sporting pese a que los violetas ganaron en la hora en el Franzini; mirá la reacción del DT

El partido Defensor Sporting vs Juventud de Las Piedras, con triunfo violeta 1-0 el pasado viernes en el Franzini, tuvo un insólito final con el entrenador Ignacio Ithurralde e hinchas locales, quienes se cruzaron pese al agónico triunfo.
Defensor le ganó a Juventud, uno de los equipos más fuertes de la temporada, con gol de Nicolás Wunsch a los 89 minutos, resultado con el que se ubican cuartos en el Torneo Clausura con 12 puntos en 18 jugados.
El insólito cruce entre Ignacio Ithurralde e hinchas de Defensor Sporting
El insólito cruce entre Ignacio Ithurralde e hinchas de Defensor Sporting
En el partido hubo cuestionamientos al técnico de parte de los parciales por algunas decisiones tácticas y variantes.
En el festejo del agónico gol, en caliente, el DT se lo gritó a los plateistas.
Y minutos después, tras el pitido final, se produjo el cruce entre el entrenador e hinchas,
Mientras empezaba a caminar rumbo a los vestuarios, Ithurralde miró a la platea donde estaban parte de los hinchas de Defensor Sporting y lanzó un par de besos hacia ese sector.
Y mientras el entrenador avanzaba rumbo a los vestuarios, por la platea se vio como decenas de hinchas lo iban siguiendo, caminando desde el otro lado del tejido, gritándole cosas y haciéndole gestos.
Al llegar a la mitad, Ithurralde frenó su caminata y se dirigió rumbo al medio de la cancha.
En espacios partidarios de Defensor en la red social X se indicó que los besos del entrenador habrían sido para su familia, según se había indicado también en una trasmisión de TV. Pese a eso, los hinchas criticaron su gesto.