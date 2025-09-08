Dólar
Besos e insultos: el insólito cruce entre Ignacio Ithurralde e hinchas de Defensor Sporting pese a que los violetas ganaron en la hora en el Franzini; mirá la reacción del DT

El partido Defensor Sporting vs Juventud de Las Piedras, con triunfo violeta 1-0 en el Franzini, tuvo un insólito final con el entrenador Ignacio Ithurralde e hinchas locales

8 de septiembre 2025 - 11:27hs

El insólito cruce entre Ignacio Ithurralde e hinchas de Defensor Sporting 

El partido Defensor Sporting vs Juventud de Las Piedras, con triunfo violeta 1-0 el pasado viernes en el Franzini, tuvo un insólito final con el entrenador Ignacio Ithurralde e hinchas locales, quienes se cruzaron pese al agónico triunfo.

Defensor le ganó a Juventud, uno de los equipos más fuertes de la temporada, con gol de Nicolás Wunsch a los 89 minutos, resultado con el que se ubican cuartos en el Torneo Clausura con 12 puntos en 18 jugados.

En el partido hubo cuestionamientos al técnico de parte de los parciales por algunas decisiones tácticas y variantes.

Maximiliano Gómez
POSICIONES

Posiciones de la Tabla Anual y el Torneo Clausura tras la goleada de Nacional sobre Racing por la sexta fecha

Flavio Perchman
TORNEO CLAUSURA

¿Plaza Colonia vs Nacional al Estadio Centenario? Mirá lo que dijo Flavio Perchman sobre el partido de la séptima fecha del Torneo Clausura

En el festejo del agónico gol, en caliente, el DT se lo gritó a los plateistas.

Y minutos después, tras el pitido final, se produjo el cruce entre el entrenador e hinchas,

Mientras empezaba a caminar rumbo a los vestuarios, Ithurralde miró a la platea donde estaban parte de los hinchas de Defensor Sporting y lanzó un par de besos hacia ese sector.

Y mientras el entrenador avanzaba rumbo a los vestuarios, por la platea se vio como decenas de hinchas lo iban siguiendo, caminando desde el otro lado del tejido, gritándole cosas y haciéndole gestos.

Al llegar a la mitad, Ithurralde frenó su caminata y se dirigió rumbo al medio de la cancha.

En espacios partidarios de Defensor en la red social X se indicó que los besos del entrenador habrían sido para su familia, según se había indicado también en una trasmisión de TV. Pese a eso, los hinchas criticaron su gesto.

Ignacio Ithurralde Defensor Sporting Juventud

