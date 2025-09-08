Dólar
La nueva y fuerte sanción que se suma a la ya recibida por Luis Suárez en Estados Unidos por su salivazo en la final de la Leagues Cup

8 de septiembre 2025 - 16:09hs
Foto: AFP

Luis Suárez fue sancionado este lunes por la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos por su comportamiento en la final de la Leagues Cup con Inter Miami, cuando salivó a un funcionario del rival, Seattle Sounders, que fue campeón, el domingo 31 de agosto. Esta vez, serán tres encuentros de suspensión, que se suman a los seis que le aplicó la Leagues Cup el pasado viernes.

De esa manera, podía seguir jugando sin problemas en la MLS, ya que la sanción, la debía cumplir en la próxima edición de la Leagues Cup, pero ahora, todo cambió.

La nueva sanción a Luis Suárez

Este lunes la MLS tomó una decisión inédita, ya que se metió dentro de un torneo internacional para tomar esta determinación.

Luis Suárez no podrá jugar ahora por tres encuentros del torneo doméstico de Estados Unidos.

Los tres compromisos que se perderá el delantero uruguayo serán ante Charlotte como visitante, Seattle Sounders como local, y DC United también de local.

Si se suman los seis de la Leagues Cup, Suárez estará fuera nueve encuentros.

