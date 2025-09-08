Dólar
El Observador / Fútbol Internacional / FÚTBOL

España y FIFA quieren que la Finalissima ante Argentina se dispute en Montevideo el año que viene

La intención del máximo organismo del fútbol mundial es comenzar las celebraciones de los 100 años de la primera Copa del Mundo jugando ese partido en el Estadio Centenario

8 de septiembre 2025 - 13:45hs
Lamine Yamal de España y Lionel Messi de la selección de Argentina, disputarán la Finalissima

España, ganadora de la Eurocopa de Naciones, y Argentina, vigente campeón de la Copa América que obtuvo el año pasado en Estados Unidos al vencer en la final a Colombia, deben jugar la llamada Finalissima, que une a los campeones de ambos continentes en un solo partido. La prensa española informa este lunes que los propios europeos negocian para que la misma se dispute en Montevideo.

La furia viene de ganarle este domingo por 6-0 a Turquía como visitante por las Eliminatorias para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México de 2026, dando una clase de fútbol.

Por su parte, Argentina despidió como local a Lionel Messi -quien anotó dos goles- el jueves pasado en el Estadio Más Monumental, con una goleada 3-0 sobre Venezuela, también por las mismas Clasificatorias.

La Finalissima en Montevideo

Según informa este lunes el Diario As de España, "la FIFA quiere celebrar los 100 años del Mundial en marzo, con el partido entre los campeones de Europa y América, España y Argentina, en el Estadio Centenario donde se disputó la final de 1930".

Y agrega: "Para que el partido entre España y Argentina se celebre, ambos países deben asegurar su lugar en el Mundial 2026. La única fecha disponible en el calendario de la FIFA es del 26 al 31 de marzo, el periodo reservado para los partidos de Repechaje del Mundial que es el que la propia Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) ha incluido ya en su agenda, lo que da oficialidad a la Finalissima".

La Finalissima reemplaza a la extinta Copa Artemio Franchi que la inauguró Uruguay perdiendo ante Francia en 1985.

La primera edición de este nuevo formato se disputó en los días previos al Mundial de Qatar. Se enfrentaron en Wembley, en Londres, Argentina e Italia, y los vigentes campeones del mundo, se impusieron 3 a 0 con goles de Lautaro Martínez, Paulo Dybala y Ángel Di María.

