La fecha para la Finalissima 2026 entre Argentina y España: mirá cuándo se proyecta jugarla

Más allá de que todavía no hay oficializaciones sobre este duelo entre los campeones continentales, el Diario AS español y medios argentinos aseguran que el choque se desarrollará a fines de marzo del 2026, en una de las Fecha FIFA que servirá como preparación para la Copa del Mundo que organizarán en conjunto Estados Unidos, México y Canadá.

El diario As de España aseguró que "los presidentes de la RFEF y de la AFA, Rafael Louzán y Claudio Tapia, han llegado a un acuerdo" para que el partido de los campeones vigentes de la Eurocopa y de la Copa América se celebre en marzo próximo.

1654185750723.webp Messi con la copa de la Finalissima AFP

Un detalle a tener en cuenta y según cuenta el medio europeo citado es que, para que se juegue en esa fecha, España ya debe tener asegurada su presencia en el próximo Mundial 2026. Los dirigidos por Luis de la Fuente comenzarán su etapa de Eliminatorias Europeas en la ventana de setiembre con duelos ante Bulgaria y Turquía.

Las posibles sedes para la Finalissima

En caso de que se juegue esa semana de marzo del 2026, la misma se llevaría a cabo en sede a definir: Londres ofreció albergar el partido, pero Qatar y Arabia Saudita también aspiran a postular ofertas atractivas.

La gran obligación para que la Finalissima se juegue en marzo es que España ya esté clasificada al Mundial para ese entonces, sino este supuesto acuerdo quedaría sin efecto y pasarán a evaluar otro lugar en el calendario, teniendo en cuenta que entre junio y julio se disputa el Mundial.

"No sé nada. Este año ya sabemos que está complicado (por 2025) y el año que viene no sé. No veo una fecha que se pueda jugar, sobre todo porque está el Mundial. Ya veremos qué decisión toman los que realmente cuentan, nosotros al final ya sabemos que contamos poco... Pero no lo veo, no tengo información", declaró Lionel Scaloni con respecto al tema en la última fecha FIFA.