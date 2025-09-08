Manuel Ugarte confirmó que será titular con Uruguay ante Chile por Eliminatorias y que van "a conseguir el segundo puesto, que sería muy lindo"

La selección uruguaya viajó hacia Santiago de Chile para enfrentar este martes a la hora 20.30 al combinado local por la última fecha de las Eliminatorias del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México de 2026. En tanto, Manuel Ugarte habló previo a la partida y entre otras cosas, confirmó que será titular contra los trasandinos.

Marcelo Bielsa previo al último viaje por las Eliminatorias para el Mundial 2026 con la selección uruguaya

Para este partido volverán Darwin Núñez, Ronald Araujo y Nahitan Nández y los tres serán titulares.

FÚTBOL España y FIFA quieren que la Finalissima ante Argentina se dispute en Montevideo el año que viene

OBITUARIO Murió de forma repentina un exarquero uruguayo que jugó en Boca Juniors y que fue ayudante de César Luis Menotti en Rosario Central

Como informó este domingo Referí, el técnico Marcelo Bielsa desafectó a cuatro futbolistas: Mathías Olivera (suspendido), Giorgian De Arrascaeta (con un tirón), Guillermo Varela y Facundo Pellistri.

Lo que dijo Ugarte

Manuel Ugarte fue el único futbolista de la selección uruguaya que habló con la prensa previo al viaje.

Consultado acerca de cómo vivió el encuentro del jueves ante Perú, en el que ingresó faltando pocos minutos, y en el que Uruguay clasificó al Mundial 2026, dijo: "El partido fue algo lindo, jugamos muy bien, lo disfrutamos. Las Eliminatorias, en líneas generales fueron positivas. Obviamente, tuvimos un bajón, pero también muchas bajas. El partido ante Chile va a ser importante para terminarlas bien y para marcar cierta consistencia que en cierto punto nos faltó. Hay que ganar".

darwin Darwin Núñez saluda a una hincha de la selección uruguaya antes de viajar con la celeste FOTO: Leonardo Carreño / FocoUy

A su vez, se refirió al hecho de jugar ante Chile ya clasificado y si eso conlleva más tranquilidad en el plantel.

"Sin duda que da cierta tranquilidad, pero tenemos que ser consistentes, hay que tener ambición, y estos partidos demuestran mucho qué queremos y vamos a encararlo como un partido de Eliminatorias por más que ya estemos clasificados".

Ugarte también habló de la importancia que tiene un plantel y no solo los que ingresan como titulares a un encuentro.

"En todas las competiciones, muchas veces los que entran del banco, cambian el partido. Una selección con 11 no gana nada. Es importante tener más jugadores que entren bien, que estén contentos y que empujen al equipo", indicó.

alonso Martín Risso, abogado externo que asesora a la AUF en derechos de televisión, e Ignacio Alonso, previo al viaje de la selección uruguaya FOTO: Leonardo Carreño / FocoUy

Subrayó asimismo que "el grupo siempre se lleva muy bien, nos apoyamos mucho, disfrutamos el uno del otro, estamos muy juntos y eso es importante. Este viaje va a ser lindo".

"Salir segundos (en las Eliminatorias) sería algo muy lindo y vamos a apuntar a eso. Tratar de jugar a lo que buscamos, lo que hemos demostrado, ser protagonistas, ganar y si es posible, el arco en 0", sostuvo el volante de Manchester United.

Por otra parte, confirmó que ante Chile saldrá de entrada en el equipo de Marcelo Bielsa.

alonso Ignacio Alonso, presidente de la AUF, firma un autógrafo a una hincha celeste previo a la partida de la selección uruguaya FOTO: Leonardo Carreño / FocoUy

"Sí, este partido voy a ser titular, me siento muy contento, muy bien físicamente y en cada jornada tengo que demostrar por qué estoy en la selección", explicó Ugarte.

Y finalizó: "Son todos logros para un jugador que son importantísimos. Yo fui al Mundial pasado y fue hermoso, en la manera que clasificamos también. Fue desde otra posición porque ahí no jugaba, pero se disfrutó igual. Son todos logros que en la carrera de un jugador se disfrutan más que nada si es tu país el que lo logra, porque no soy yo solo, sino la familia también está".

