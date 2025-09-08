Dólar
TORNEO CLAUSURA

Plaza Colonia cambió la localía y fijó el Centenario para enfrentar a Nacional: la falta de apoyo de los hinchas patablanca motivaron el cambio

Cuando Peñarol fue a Colonia en el Torneo Apertura perdió 1-0, ahora Plaza jugará de local con Nacional en el Estadio Centenario

8 de septiembre 2025 - 21:05hs
Yvo Calleros de Plaza Colonia le gana la pelota a Luciano Boggio de Nacional por el Torneo Apertura

FOTO: L. Carreño

Nacional se salteará un partido como visitante en el presente Torneo Clausura. El próximo domingo, en vez de visitar a Plaza Colonia al Alberto Suppici de Colonia, jugará en el Estadio Centenario.

Así lo acordaron ambos equipos este lunes por la tarde y así lo informó el vicepresidente de Nacional, Flavio Perchman, a Referí.

Las partes se comunicaron en horas de la tarde y llegaron a un acuerdo.

De este modo el partido de la séptima fecha del Torneo Clausura se jugará el domingo, a la hora 18.00 en el Estadio Centenario.

Este jueves, a la hora 20.30, ambos equipos jugarán por octavos de final de la Copa AUF Uruguay pero en ese caso el tricolor será locatario y jugará en el Gran Parque Central.

Los clubes mandaron una nota conjunta a la Mesa Ejecutiva que oficializará este martes el cambio propuesto.

La deportividad del torneo se ve alterada porque hasta el momento, todos los clubes habían ido a jugar a Colonia cuando Plaza fue locatario.

De hecho, en el Torneo Apertura, Peñarol fue y dejó puntos cuando en un descuido defensivo de Juan Rodríguez, Máximo Lorenzi anotó de cabeza el gol del 1-0.

De todas formas, este tipo de prácticas son tan frecuentes en Nacional como en Peñarol en el torneo local.

El gerente de Plaza Colonia, Roberto "Chiqui" García, se mostró este lunes desilusionado con el hincha de Plaza Colonia.

"La gente no está acompañando", le dijo a Minuto 1 de Carve Deportiva AM 1010.

Contra Peñarol, el sábado pasado, los hinchas de Plaza vendieron apenas 6 entradas para la visita a Peñarol en el Campeón del Siglo.

El equipo cayó en zona de descenso y está muy complicado.

Por esa razón, la directiva decidió el cambio y jugando en el Centenario ante Nacional se asegurará una mayor recaudación. El acuerdo económico se definirá en las próximas horas.

Nacional Plaza Colonia Estadio Centenario Torneo Clausura

