El Observador / Fútbol / TORNEO CLAUSURA

¿Plaza Colonia vs Nacional al Estadio Centenario? Mirá lo que dijo Flavio Perchman sobre el partido de la séptima fecha del Torneo Clausura

El vicepresidente de Nacional, Flavio Perchman, se refirió a la posibilidad de que el partido ante Plaza Colonia, del próximo domingo, pase del Suppici al Centenario

7 de septiembre 2025 - 21:17hs
Flavio Perchman

Flavio Perchman

Foto: Leonardo Carreño

El vicepresidente de Nacional, Flavio Perchman, se refirió este domingo a la posibilidad de que el partido que su equipo debe jugar el próximo fin de semana por la séptima fecha del Torneo Clausura, de visitante ante Plaza Colonia, no se juegue en Colonia sino en el Estadio Centenario.

Tras analizar positivamente la victoria de Nacional ante Racing, lograda este domingo en el Gran Parque Central, Perchman dijo en conferencia de prensa: "Ahora viene Plaza, de visitante, que ayer no mereció perder".

"Después se viene la seguidilla dura que tiene Peñarol ahora", agregó.

Nacional
NACIONAL

Los próximos partidos de Nacional por la Copa AUF Uruguay y el Torneo Clausura, luego de su triunfo ante Racing

Maximiliano Gómez
POSICIONES

Posiciones de la Tabla Anual y el Torneo Clausura tras la goleada de Nacional sobre Racing por la sexta fecha

Peñarol deberá jugar la próxima fecha con Liverpool, la siguiente con Juventud y la otra contra Cerro Largo.

Nacional jugará el domingo de la semana próxima con Plaza y luego medirse con Liverpool, Juventud y Cerro Largo.

Este jueves, Nacional jugará en el Gran Parque Central contra Plaza Colonia por los octavos de final de la Copa AUF Uruguay.

Consultado en la conferencia si el partido contra Plaza se jugará realmente en el Estadio Alberto Suppici de Colonia y no en el Estadio Centenario, versión que se instaló en la semana, Perchman contestó. "Con Plaza es en Colonia, nosotros no hicimos ninguna gestión, pero veremos si se comunican con nosotros".

Tal como lo fijó la Mesa Ejecutiva, el encuentro se disputará, en principio, en el Suppici.

Sin embargo, Perchman dejó abierta la puerta a un posible acuerdo con Plaza para llevar el encuentro al Centenario.

Esto puede influir en la deportividad de la Liga AUF Uruguaya pero es algo que tanto Nacional como Peñarol suelen acordar con los chicos, garantizándoles un determinado piso de recaudación.

Cuando Peñarol visitó a Plaza en el Suppici por el Torneo Apertura, perdió 1-0.

Temas:

Nacional Plaza Colonia Flavio Perchman

