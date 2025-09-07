Pablo Peirano reveló la razón de la salida de Sebastián Coates y destacó la sociedad que generan Nicolás López y Maximiliano Gómez

El entrenador de Nacional Pablo Peirano valoró muy positivamente la goleada de su equipo sobre Racing en partido correspondiente a la sexta fecha del Torneo Clausura.

"Fue un partido muy completo, de inicio a final, controlamos todo el partido, fuimos contundentes, cuando ellos se quedaron con 10 jugadores nosotros seguimos con la misma ambición y mantener el equilibrio, que es fundamental para que el rival no tenga opciones", afirmó Peirano en una escueta conferencia de prensa.

"El cero en el arco es de todos, no solo de la defensa, es desde ataque a defensa; muy contento por esa fase del juego y hay que seguir sumando", agregó el entrenador tricolor.

"No vi afloje, a veces el rival busca y tiene opciones, pero el equipo no dejó espacios. Cada rival hace su trabajo, pero no vi un afloje de Nacional", expresó.

Sobre el partido del jueves que su equipo jugará contra Plaza Colonia por Copa AUF Uruguay, Peirano adelantó variantes: "Hay algunas variantes para realizar, tenemos días para trabajar y presentar un equipo para ganar el partido y pasar en la Copa. La idea es competir y preparar el mejor equipo, alguno que jugó puede repetir y tenemos otro partido el fin de semana con ellos".

Peirano elogió el tándem que conforman Maximiliano Gómez y Nicolás López: "Se conectan muy bien, son generosos entre ellos, eso es importante, tienen un buen apoyo de atrás con Lodeiro de volante, Villalba con profundidad, Oliva y Boggio viniendo de atrás, están bien rodeados, pero resuelven y tienen buena calidad. Hay que darles el contexto correcto".

Sobre la salida de Sebastián Coates, quien fue sustituido por Paolo Calione, Peirano dijo que el cambio se debió a "una molestia".

"Con el partido controlado no era necesario arriesgarlo más minutos", agregó.

20250907 Sebastián Coates Nacional Racing Torneo Clausura 2025. Foto: Felipe Mereola / FocoUy Sebastián Coates Foto: Felipe Mereola / FocoUy

"El Diente bien en su trabajo despliegue, muy conectado, le dio confianza el primer gol, tiene que seguir en ese camino y darle un contexto tanto a él como todos un equilibrio general para que todos se desarrollen de la mejor manera", puntualizó Peirano.

"Todos extrañamos el público, es un factor importante para todos, un trabajo fuerte hicimos en eso de tener que jugar sin público porque los jugadores se tienen que hacer igual desde la actitud, pero hay estímulos externos que te van llenando. Sorteamos partidos sin gente y hay que seguir desde adentro contagiando para que jugadores e hinchada seamos uno solo".

Sobre el retorno de Gonzalo Carneiro, Peirano dijo: "Trabajó bien, terminó la semana completa, estamos contentos con él, debe seguir trabajando y sumar entrenamientos para cada vez estar mejor. Se tiene que seguir preparando para los minutos que le toquen".

Tras esa pregunta, Peirano dejó rápidamente una conferencia muy breve.