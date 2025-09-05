Así se juega la sexta fecha del Torneo Clausura; día, hora, canchas y equipos arbitrales

José Álvarez Foto: @DefensorSP

Defensor Sporting y Juventud de Las Piedras se enfrentan este viernes a la hora 20 en el Parque Franzini, abriendo la fecha 6 del Torneo Clausura en un encuentro que, a priori, promete y mucho por las tablas de este certamen y la Anual.

Aquí los detalles del partido:

La fecha La sexta fecha del Torneo Clausura comienza a disputarse este viernes 5 de setiembre con un plato fuerte como partido adelantado entre Defensor Sporting y Juventud de Las Piedras en el Parque Franzini, y prosigue el sábado con, entre otros, el compromiso entre Peñarol y Plaza Colonia, en el que el líder quiere seguir sumando de a tres. El domingo, Nacional será local recibiendo a Racing.

Una fecha importante En esta sexta fecha del Torneo Clausura, habrá otros encuentros importantes. Entre ellos, se pueden destacar el de Montevideo City Torque-Liverpool de este domingo, a la vez que también jugarán Wanderers ante Danubio, y Cerro-Cerro Largo. Los detalles de la sexta fecha del Torneo Clausura Día Hora Partido Cancha Juez VAR Viernes 5 20.00 Defensor Sporting-Juventud Parque Franzini Esteban Ostojich Yimmy Álvarez Sábado 6 15.30 Wanderers-Danubio Parque Viera Javier Burgos Daniel Rodríguez Sábado 6 18.00 Peñarol-Plaza Colonia Estadio Campeón del Siglo Hernán Heras Jonathan Fuentes Sábado 6 20.30 Boston River-River Plate Estadio Campeones Olímpicos de Florida Esteban Guerra Javier Feres Domingo 7 11.00 Cerro-Cerro Largo Estadio Tróccoli Javier Feres Christian Ferreyra Domingo 7 15.30 Progreso-Miramar Misiones Parque Paladino Juan Cianni Andrés Cunha Domingo 7 18.00 Nacional-Racing Gran Parque Central Gustavo Tejera Leodán González Domingo 7 20.30 Montevideo City Torque-Liverpool Parque Viera Andrés Matonte Daniel Fedorczuk