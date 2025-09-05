Así se juega la sexta fecha del Torneo Clausura; día, hora, canchas y equipos arbitrales

Defensor Sporting y Juventud de Las Piedras se enfrentan este viernes a la hora 20 en el Parque Franzini, abriendo la fecha 6 del Torneo Clausura en un encuentro que, a priori, promete y mucho por las tablas de este certamen y la Anual.
Aquí los detalles del partido:
La fecha
La sexta fecha del Torneo Clausura comienza a disputarse este viernes 5 de setiembre con un plato fuerte como partido adelantado entre Defensor Sporting y Juventud de Las Piedras en el Parque Franzini, y prosigue el sábado con, entre otros, el compromiso entre Peñarol y Plaza Colonia, en el que el líder quiere seguir sumando de a tres. El domingo, Nacional será local recibiendo a Racing.
Una fecha importante
En esta sexta fecha del Torneo Clausura, habrá otros encuentros importantes.
Entre ellos, se pueden destacar el de Montevideo City Torque-Liverpool de este domingo, a la vez que también jugarán Wanderers ante Danubio, y Cerro-Cerro Largo.
Los detalles de la sexta fecha del Torneo Clausura
|Día
| Hora
| Partido
| Cancha
| Juez
| VAR
|Viernes 5
|20.00
|Defensor Sporting-Juventud
|Parque Franzini
|Esteban Ostojich
|Yimmy Álvarez
| Sábado 6
|15.30
|Wanderers-Danubio
|Parque Viera
|Javier Burgos
|Daniel Rodríguez
| Sábado 6
|18.00
|Peñarol-Plaza Colonia
|Estadio Campeón del Siglo
|Hernán Heras
|Jonathan Fuentes
| Sábado 6
|20.30
|Boston River-River Plate
|Estadio Campeones Olímpicos de Florida
|Esteban Guerra
|Javier Feres
| Domingo 7
|11.00
|Cerro-Cerro Largo
|Estadio Tróccoli
|Javier Feres
|Christian Ferreyra
| Domingo 7
|15.30
|Progreso-Miramar Misiones
|Parque Paladino
|Juan Cianni
|Andrés Cunha
| Domingo 7
|18.00
|Nacional-Racing
|Gran Parque Central
|Gustavo Tejera
|Leodán González
| Domingo 7
|20.30
|Montevideo City Torque-Liverpool
|Parque Viera
|Andrés Matonte
|Daniel Fedorczuk