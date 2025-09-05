"Un gigante del fútbol": mirá las felicitaciones y los elogios del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, a la selección uruguaya tras clasificar al Mundial 2026

Gianni Infantino felicitó a la selección uruguaya por su clasificación al Mundial 2026

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, felicitó a la selección uruguaya , “un gigante del fútbol” , tras sellar su clasificación al Mundial 2026 de Canadá, México y Estados Unidos tras ganarle 3-0 a Perú este jueves en el Estadio Centenario.

“Felicitaciones a Uruguay por su exitosa campaña en las Eliminatorias”, señaló.

“Estamos encantados de darles la bienvenida a la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Canadá, México y Estados Unidos”, agregó Infantino.

Luego, tuvo elogios. “Uruguay es una nación de menos de 4 millones de habitantes pero sigue siendo un gigante del fútbol, que forma jugadores brillantes y equipos exitosos”.

La selección uruguaya clasificó al Mundial 2026 tras Uruguay vs Perú por Eliminatorias 4 FOTO: AFP

Además, destacó la trayectoria de la celeste en la Copa del Mundo FIFA y el rol que tendrá en 2030, cuando se cumplan 100 años del primer Mundial en Uruguay.

“Uruguay tiene una enorme historia en el torneo: organizó la edición inaugural en 1930, levantó el trofeo en dos ocasiones y será una de las sedes de la celebración del Centenario y del partido inaugural en 2030”, dijo.

“Es muy meritorio que hayan sellado su plaza en Norteamérica el próximo año”, agregó Infantino.