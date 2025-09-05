Dólar
Compra 38,85 Venta 41,25

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Selección / SELECCIÓN URUGUAYA

"Un gigante del fútbol": mirá las felicitaciones y los elogios del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, a la selección uruguaya tras clasificar al Mundial 2026

“Estamos encantados de darles la bienvenida a la Copa Mundial de la FIFA 2026", dijo Gianni Infantino, quien elogió a Uruguay

5 de septiembre 2025 - 10:13hs

Gianni Infantino felicitó a la selección uruguaya por su clasificación al Mundial 2026

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, felicitó a la selección uruguaya, “un gigante del fútbol”, tras sellar su clasificación al Mundial 2026 de Canadá, México y Estados Unidos tras ganarle 3-0 a Perú este jueves en el Estadio Centenario.

“Felicitaciones a Uruguay por su exitosa campaña en las Eliminatorias”, señaló.

Gianni Infantino felicitó a la selección uruguaya por su clasificación al Mundial 2026
Gianni Infantino felicitó a la selección uruguaya por su clasificación al Mundial 2026

Gianni Infantino felicitó a la selección uruguaya por su clasificación al Mundial 2026

“Estamos encantados de darles la bienvenida a la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Canadá, México y Estados Unidos”, agregó Infantino.

Luis Suárez y sus hijos
SELECCIÓN URUGUAYA

Las felicitaciones de Luis Suárez a la selección uruguaya tras la clasificación al Mundial 2026; mirá los mensajes del delantero

La celebración familiar en la cancha de Rodrigo Aguirre
SELECCIÓN URUGUAYA

La celebración familiar en la cancha de Rodrigo Aguirre, quien se colocó como uno de los segundos goleadores en la selección uruguaya en las Eliminatorias

Luego, tuvo elogios. “Uruguay es una nación de menos de 4 millones de habitantes pero sigue siendo un gigante del fútbol, que forma jugadores brillantes y equipos exitosos”.

La selección uruguaya clasificó al Mundial 2026 tras Uruguay vs Perú por Eliminatorias 4

Además, destacó la trayectoria de la celeste en la Copa del Mundo FIFA y el rol que tendrá en 2030, cuando se cumplan 100 años del primer Mundial en Uruguay.

“Uruguay tiene una enorme historia en el torneo: organizó la edición inaugural en 1930, levantó el trofeo en dos ocasiones y será una de las sedes de la celebración del Centenario y del partido inaugural en 2030”, dijo.

“Es muy meritorio que hayan sellado su plaza en Norteamérica el próximo año”, agregó Infantino.

Temas:

FIFA Gianni Infantino selección uruguaya Estadio Centenario

Seguí leyendo

Las más leídas

Giorgian de Arrascaeta
ELIMINATORIAS

Así quedó la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas: Uruguay subió al tercer lugar y le pelea el segundo puesto a Brasil

Sergio Rochet
ELIMIANTORIAS

Uruguay 3-0 Perú por Eliminatorias: la celeste goleó, dio su mejor versión en mucho tiempo y se clasificó al Mundial 2026

Rodrigo Bentancur
ELIMINATORIAS

A qué hora juega Uruguay vs Perú hoy por Eliminatorias y por dónde verlo en vivo

Manuel Ugarte y los jugadores de la selección uruguaya reconocen el césped de la cancha
SELECCIÓN URUGUAYA

La llamativa indumentaria con la que jugará Uruguay vs Perú y que repetirá en el Estadio Centenario

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos