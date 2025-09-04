Uruguay vs Perú por Eliminatorias: a qué hora juegan hoy y por dónde verlo

La selección de Uruguay buscará este jueves su clasificación al Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026, enfrentando a Perú, que busca sostener su ilusión matemática de llegar al repechaje.

El partido comenzará a la hora 20.30.

El encuentro se disputará en el Estadio Centenario.

El cotejo será transmitido por televisión abierta, cable y streaming.

Por TV abierta se verá en Canal 5.

En streaming la transmisión estará a cargo de AUFTV y se observará por AntelTV, DGO, Flow, NSNOW, Montecable GO, TCC y AUFTV .

En cable se verá por Montecable, TCC, Nuevo Siglo, Multiseñal, Flow, Directv y todos los cables del interior.

Equipo arbitral para Uruguay vs Perú?

El argentino Facundo Tello será el juez central del partido asistido por Juan Pablo Belatti y Gabriel Chade. El cuarto árbitro será Yael Falcon. En el VAR estarán Silvio Trucco y Nicolas Lamolina. Todos son argentinos.

Tabla de posiciones de las Eliminatorias

Uruguay necesita un punto para clasificarse al Mundial.

Perú, por su parte, necesita ganar y que Venezuela pierda con Argentina (hora 20.30) para seguir con chances de llegar al repechaje.

Los seis primeros clasifican directo al Mundial y el séptimo va a la repesca.

Entradas para Uruguay vs Perú

