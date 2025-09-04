Dólar
Compra 38,90 Venta 41,30

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Selección / ELIMINATORIAS

Uruguay vs Perú por Eliminatorias: a qué hora juegan hoy y por dónde verlo

La selección de Uruguay se enfrenta con Perú en partido correspondiente a la penúltima fecha de las Eliminatorias

4 de septiembre 2025 - 5:00hs
Rodrigo Bentancur

Rodrigo Bentancur

Foto: Leonardo Carreño

La selección de Uruguay buscará este jueves su clasificación al Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026, enfrentando a Perú, que busca sostener su ilusión matemática de llegar al repechaje.

¿A qué hora juegan Uruguay vs Perú?

El partido comenzará a la hora 20.30.

¿Dónde juegan Uruguay vs Perú?

El encuentro se disputará en el Estadio Centenario.

Por dónde ver Uruguay vs Perú

El cotejo será transmitido por televisión abierta, cable y streaming.

Giorgian De Arrascaeta y Guillermo Varela 
ELIMINATORIAS

La formación, con seis bajas y varios cambios, que prepara Marcelo Bielsa en la selección uruguaya para enfrentar a Perú por Eliminatorias

Oscar Ibañez
ELIMINATORIAS

Óscar Ibáñez, técnico de Perú, resaltó las virtudes de Uruguay, que será "muy exigente", y sorprendió al hablar de Peñarol previo al partido por Eliminatorias

Por TV abierta se verá en Canal 5.

En streaming la transmisión estará a cargo de AUFTV y se observará por AntelTV, DGO, Flow, NSNOW, Montecable GO, TCC y AUFTV .

En cable se verá por Montecable, TCC, Nuevo Siglo, Multiseñal, Flow, Directv y todos los cables del interior.

Equipo arbitral para Uruguay vs Perú?

El argentino Facundo Tello será el juez central del partido asistido por Juan Pablo Belatti y Gabriel Chade. El cuarto árbitro será Yael Falcon. En el VAR estarán Silvio Trucco y Nicolas Lamolina. Todos son argentinos.

Tabla de posiciones de las Eliminatorias

Uruguay necesita un punto para clasificarse al Mundial.

Perú, por su parte, necesita ganar y que Venezuela pierda con Argentina (hora 20.30) para seguir con chances de llegar al repechaje.

Los seis primeros clasifican directo al Mundial y el séptimo va a la repesca.

Embed

Entradas para Uruguay vs Perú

Mirá en esta nota el precio de las entradas.

Temas:

selección uruguaya Eliminatorias Perú

Seguí leyendo

Las más leídas

Neymar 
BRASIL

Sorpresa mundial: un empresario brasileño le deja a Neymar una herencia de US$ 1.000 millones

Luis Suárez
MLS

¿Cuál es el sueldo de Luis Suárez en Inter Miami? El uruguayo sigue a la espera de una sanción por su escupitajo en la final de la Leagues Cup

Mohamed Salah y Darwin Núñez
INGLATERRA

El gran gesto de Mohamed Salah en defensa de Darwin Núñez y Luis Díaz por un posteo en el que se le faltó el "respeto" a sus excompañeros de Liverpool; mirá lo que dijo

Liverpool vs Peñarol por el Torneo Intermedio 2025
COPA AUF URUGUAY

El acuerdo de Peñarol y Liverpool para cambiar de escenario el partido que jugarán por Copa AUF Uruguay

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos