Uruguay vs Perú por Eliminatorias: a qué hora juegan hoy y por dónde verlo

La selección de Uruguay buscará este jueves su clasificación al Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026, enfrentando a Perú, que busca sostener su ilusión matemática de llegar al repechaje.
¿A qué hora juegan Uruguay vs Perú?
El partido comenzará a la hora 20.30.
¿Dónde juegan Uruguay vs Perú?
El encuentro se disputará en el Estadio Centenario.
Por dónde ver Uruguay vs Perú
El cotejo será transmitido por televisión abierta, cable y streaming.
Por TV abierta se verá en Canal 5.
En streaming la transmisión estará a cargo de AUFTV y se observará por AntelTV, DGO, Flow, NSNOW, Montecable GO, TCC y AUFTV .
En cable se verá por Montecable, TCC, Nuevo Siglo, Multiseñal, Flow, Directv y todos los cables del interior.
Equipo arbitral para Uruguay vs Perú?
El argentino Facundo Tello será el juez central del partido asistido por Juan Pablo Belatti y Gabriel Chade. El cuarto árbitro será Yael Falcon. En el VAR estarán Silvio Trucco y Nicolas Lamolina. Todos son argentinos.
Tabla de posiciones de las Eliminatorias
Uruguay necesita un punto para clasificarse al Mundial.
Perú, por su parte, necesita ganar y que Venezuela pierda con Argentina (hora 20.30) para seguir con chances de llegar al repechaje.
Los seis primeros clasifican directo al Mundial y el séptimo va a la repesca.
Entradas para Uruguay vs Perú
Mirá en esta nota el precio de las entradas.