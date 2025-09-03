¿Cuál es el sueldo de Luis Suárez en Inter Miami? El uruguayo sigue a la espera de una sanción por su escupitajo en la final de la Leagues Cup

Luis Suárez sigue sin pronunciarse por el comportamiento que tuvo el domingo en la final de la Leagues Cup. Al final de dicho partido, donde su equipo Inter Miami perdió 3-0 con Seattle Sounders, el delantero uruguayo escupió a Gene Ramírez, jefe de seguridad del equipo rival.

El episodio se generó el domingo, cerca de la medianoche de Uruguay, cuando varios jugadores de Inter Miami reaccionaron con impotencia luego de perder 3-0 la final jugada en Seattle .

Si bien se generó una refriega general entre varios jugadores y algunos intercambiaron golpes, empujones, insultos y recriminaciones, quien quedó mayormente señalado por su pésima conducta fue Suárez.

En medio del caos, el Pistolero se acercó a Gene Ramírez, jefe de seguridad de Seattle, blandió su dedo índice contra su cara, se acercó y le espetó un escupitajo .

El video se viralizó en redes y cruzó a lo largo y ancho del mundo volviendo a poner sobre la mesa varios episodios de conducta violentos protagonizados por el máximo goleador de la selección de Uruguay.

El exjugador de la selección de Estados Unidos, Alexi Lalas, calificó su actitud de "despreciable".

Fueron varios los periodistas que se expresaron en forma similar. El mexicano Álvaro Morales expresó: "Asqueroso comportamiento de una cultura futbolística que no sabe perder, de donde cruza el Río de la Plata".

Rápidamente, los medios comenzaron a especular con la posible sanción que puede recibir el delantero formado en Nacional.

El último antecedente de un hecho similar se dio en noviembre del año pasado cuando el futbolista mexicano Héctor Herrera, de Houston Dynamo, escupió al árbitro del partido y fue castigado por tres encuentros.

Lo primero que se tiene que determinar es el ámbito de aplicación de la sanción ya que la misma fue cometida en la Leagues Cup que recién se volverá a jugar el año próximo.

Inter Miami vuelve a jugar el sábado 13 de setiembre, contra Charlotte, por la Major League Soccer (MLS), que es coorganizadora de la Leagues Cup junto con la Liga Mexicana, por lo que hay dudas de si la sanción se puede aplicar para dicho certamen.

Tres días después de ese partido, Inter y Seattle se volverán a ver las caras por la MLS.

Donde la sanción no correrá es en en torneos continentales organizados por la Concacaf.

De lo que seguramente Suárez no zafará es de una multa económica.

Según Spotrac, Suárez percibe un sueldo de US$ 1,5 millones en esta temporada, lo que equivale a poco menos de US$ 28.850 a la semana.

Según Celebrity Net Worth, Suárez ha acumulado a lo largo de su carrera US$ 70 millones en ganancias, contemplando sus salarios contractuales y sus acuerdos por patrocinio.