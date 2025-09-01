Los escándalos de Luis Suárez, quien a sus 38 años vuelve a estar en medio de una polémica por escupir a un asistente rival tras la final que Inter Miami perdió con Seattle Sounders

El uruguayo Luis Suárez estuvo en el centro de la monumental riña desatada la noche del domingo tras la derrota de su Inter Miami 3-0 frente al Seattle Sounders en la final de la Leagues Cup, durante la cual pareció escupir a un miembro del cuerpo técnico rival.

Cuando los jugadores de Seattle comenzaban a festejar tras el pitido final, el veterano delantero corrió hacia el mexicano Obed Vargas, centrocampista de los Sounders de 20 años, y le rodeó el cuello con su brazo izquierdo dando inicio a una trifulca que involucró a numerosos jugadores de ambos equipos.

El veterano mediocampista español Sergio Busquets, otra de las exestrellas del Barcelona que juegan en el Inter, también le dio un golpe con la mano en el mentón a Vargas en medio de una sucesión de agarrones entre futbolistas, muchos de ellos llegados desde los banquillos.

FINAL DE LA LEAGUES CUP Lo que dijo sobre el escupitajo de Luis Suárez y la reacción de jugadores de Inter Miami, el DT del equipo, Javier Mascherano

LEAGUES CUP La insólita reacción de Luis Suárez, quien escupió a un integrante del cuerpo técnico rival tras perder la final de la Leagues Cup con Inter Miami; mirá el video

Tras separarse de Vargas, las cámaras captaron a Suárez gritando y aparentemente escupiendo a un técnico asistente de Seattle.

20250831 Luis Suárez escupió a un integrante del cuerpo técnico de Seattle Sounders tras perder con Inter Miami la final de la Leagues Cup Luis Suárez escupió a un integrante del cuerpo técnico de Seattle Sounders tras perder con Inter Miami la final de la Leagues Cup

Las polémicas de Luis Suárez

El ariete uruguayo, de 38 años, ha protagonizado numerosas polémicas sobre el césped a lo largo de su extraordinaria carrera como goleador.

Defendiendo en 2011 el uniforme del Liverpool fue acusado por el francés Patrice Evra, defensor del Manchester United, de lanzarle insultos racistas, un caso por el que El Pistolero fue sancionado ocho partidos.

evra.jpg Luis Suárez y Patrice Evra

También provocó escándalos con varios mordiscos a rivales, especialmente con el que le propinó al zaguero italiano Giorgio Chiellini durante el Mundial de 2014, episodio por el que la FIFA lo expulsó del torneo, además de ponerle una sanción de 9 partidos sin jugar con la selección uruguaya y cuatro meses sin jugar en ningún equipo, en momentos en que iba a pasar a FC Barcelona.

0001645222.webp Giorgio Chiellini y Luis Suárez

En 2010, cuando jugaba para Ajax de Ámsterdam, mordió al volante de PSV Eindhoven Otman Bakkal tras unos empujones. El juez no lo vio, pero su reacción fue captada por las cámaras de TC, lo que le llevó a una sanción de siete partidos. Por ese hecho la prensa neerlandesa lo llamó el "Caníbal del Ajax".

0000616135.webp El momento de la mordida a Ivanovic

Tras años después, en 2013, antes del episodio con Chiellini, volvió a morder durante un partido defendiendo a Liverpool frente a Chelsea, durante un forcejeo con el defensa visitante Branislav Ivanovic. Nuevamente el juez no lo vio, pero las cámaras lo delataron, por lo que tuvo un castigo de 10 partidos, luego de que un tribunal considerara que la primera sanción de tres partidos por conducta violenta era "claramente insuficiente".

Lionel Messi lejos de los incidentes

Lionel Messi, capitán y líder del Inter, se mantuvo alejado de los enfrentamientos mientras era saludado por varios jugadores y el entrenador rival, Brian Schmetzer.

SEATTLE, WASHINGTON - AUGUST 31: Lionel Messi #10 of Inter Miami CF gestures with the Runners-up medal after the Leagues Cup Final match between Seattle Sounders and Inter Miami CF at Lumen Field on August 31, 2025 in Seattle, Washington. Rich Lam/Getty I Lionel Messi con la medalla tras perder la final de la Leagues Cup Foto: AFP

Javier Mascherano, entrenador de Miami, eludió comentar los incidentes ante la prensa, señalando que estaba demasiado alejado de la acción, pero apuntó que la conducta de sus jugadores pudo responder a alguna provocación previa.

"A nadie nos gusta que al final de un partido haya este tipo de acciones, pero si hay una reacción es porque tal vez haya habido una provocación", señaló el argentino.

SEATTLE, WASHINGTON - AUGUST 31: Luis Suárez #9 of Inter Miami CF argues after the Leagues Cup Final match between Seattle Sounders and Inter Miami CF at Lumen Field on August 31, 2025 in Seattle, Washington. Alika Jenner/Getty Images/AFP Alika Jenner / G Luis Suárez tras la final de la Leagues Cup Foto: AFP

Al término de los incidentes, ambos equipos estuvieron presentes en la ceremonia de entrega del trofeo en el estadio Lumen Field de Seattle.

"Desafortunadamente, eso va a quitar algo de atención a una gran actuación de Seattle Sounders," lamentó Schmetzer al ser preguntado por la tangana.

La reacción de Luis Suárez

"Supongo que puede tomarse como un cumplido que las frustraciones de Miami llevaran a que ocurriesen algunas cosas en el campo que no deberían ocurrir", consideró.

Con base en AFP