Lo que dijo sobre el escupitajo de Luis Suárez y la reacción de jugadores de Inter Miami, el DT del equipo, Javier Mascherano

El uruguayo Luis Suárez , delantero del Inter Miami, escupió a un miembro del cuerpo técnico de los Seattle Sounders en una tangana final tras la final de la Leagues Cup perdida por 3-0 por el equipo de Florida .

Las cámaras de Apple TV captaron el momento en el que Suárez escupe al integrante del cuerpo técnico rival después de un altercado verbal.

Luis Suárez y jugadores de Inter Miami reaccionaron tras la final de la Leagues Cup

El incidente se produjo cuando varios jugadores del Inter Miami y de los Seattle Sounders protagonizaron una pelea en el centro del campo después de que el árbitro pitara el final del encuentro.

Entre los involucrados también estuvo el español Sergio Busquets.

Lo que dijo Javier Mascherano

En la rueda de prensa posterior al partido, el técnico del Inter Miami, Javier Mascherano, dijo que no había visto lo que ocurrió.

"A nadie nos gusta que al final del partido haya este tipo de acciones, cuando hay una reacción, puede ser que haya una provocación, pero no sé qué es lo que pasó", afirmó Mascherano.

SEATTLE, WASHINGTON - AUGUST 31: Luis Suárez #9 of Inter Miami CF argues after the Leagues Cup Final match between Seattle Sounders and Inter Miami CF at Lumen Field on August 31, 2025 in Seattle, Washington. Alika Jenner/Getty Images/AFP Alika Jenner / G Luis Suárez tras la final de la Leagues Cup Foto: AFP

El DT afirmó que el 3-0 sufrido por su equipo contra los Seattle Sounders en la final de la Leagues Cup "es demasiado abultado".

"Intentamos ir creciendo, lamentablemente tomamos gol en la primera parte. En el segundo tiempo, mejoramos muchísimo, dominamos, tuvimos ocasiones para poder empatarlo. Al final el resultado 3-0 es demasiado abultado por lo que pasó en el partido", afirmó Mascherano en la rueda de prensa posterior al encuentro.

Los Sounders golearon 3-0 al Inter Miami con dianas de Osaze De Rosario, Alex Roldán y Paul Rothrock en el estadio Lumen Field de Seattle.

El técnico argentino intentó mirar hacia adelante tras el partido. "Queremos llegar lo más alto posible e intentar ganar la MLS Cup", dijo.

Lo que dijo Brian Schmetzer, DT de Seattle Sounders

"Desafortunadamente, eso va a quitar algo de atención a una gran actuación de Seattle Sounders", lamentó Schmetzer al ser preguntado por la tangana.

"Supongo que puede tomarse como un cumplido que las frustraciones de Miami llevaran a que ocurriesen algunas cosas en el campo que no deberían ocurrir", consideró.

