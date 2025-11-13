Juicio de Diego García: la declaración "liviana" del futbolista de Peñarol que sorprendió al abogado de Clara y la diferencia de relatos que denuncia la defensa de García

El martes 25 de noviembre la justicia argentina leerá su sentencia sobre el juicio contra el futbolista de Peñarol Diego García , acusado por una exjugadora de hockey de Estudiantes de La Plata por abuso sexual con acceso carnal en una fiesta de jugadores del club ocurrida en 2021.

El 5 de noviembre fue el último día del juicio, en el que se leyeron los alegatos de ambas partes. Allí, la defensa de Clara, la denunciante, pidió una pena de diez años de prisión , mientras que el fiscal Lucas Domsky pidió ocho. El abogado de García, Diego Bandín , reiteró su pedido de absolver al futbolista.

Las impresiones finales de las dos partes al final del juicio fueron diametralmente opuestas. Marcelo Peña , abogado de Clara, dijo a Referí días después de la última audiencia que el trabajo realizado junto al Ministerio Público fue “contundente”, y el pedido de condena fue “acorde a la gravedad” y al “manejo” de la defensa de García durante la causa.

En tanto, fuentes del caso indicaron que la defensa de García confía en la absolución del futbolista , ya que entienden que su contraparte solo cuenta con la denuncia, debido a que la prueba psicológica fue “negativa” para Clara , las pruebas de violencia física no están “constatadas” y los relatos de los testigos no coinciden con el relato de la denunciante.

El relato “liviano” de García que sorprendió al abogado de Clara y las pruebas claves que destacó

Peña afirmó que una de las cosas que más lo sorprendió fue el relato de Diego García en el último día del juicio, luego de varias instancias en las que el futbolista rechazó declarar.

“Me llamó la atención la soltura”, expresó Peña, quien indicó que durante su testimonio vio al jugador “liviano” al declarar. También le sorprendió que, en sus últimas palabras, agradeciera a los clubes que lo dejaron “seguir jugando” tras ser denunciado.

Al abogado también le sorprendió la actitud de García durante toda la causa. “Nunca le interesó seguir el tema, generalmente si hay una denuncia falsa uno pondría el grito en el cielo”, agregó.

Para Peña hay tres pruebas clave que la defensa del futbolista no pudieron rebatir. En primer lugar, afirmó que no lograron responder por qué la joven tenía un golpe en el pómulo.

Luego, explicó que hay audios de Clara pidiéndole a dos amigos que la pasen a buscar luego de sufrir el abuso. Por último, remarcó que existen chats de futbolistas de Estudiantes en los que se indica que García estaba “preocupado” luego del hecho.

La diferencia de testimonios que denuncia la defensa de Diego García

Fuentes del caso indicaron que, en los alegatos finales del 5 de noviembre, la defensa de García denunció que existen tres relatos diferentes sobre lo que ocurrió.

La primera es la de Clara, que indica que García la metió en el baño tomándola del brazo, cometió el abuso tras empujarla contra una pared, y luego él se fue. La segunda es de un amigo de la denunciante, que marcó que Clara ya estaba en el baño cuando García ingresó para abusar de ella. La tercera es de la psicóloga tratante de la mujer, que indicó que Clara salió del baño y se cruzó con García, quien la volvió a meter y allí cometió el acto denunciado.

Además, acusaron que ninguno de los testimonios que estuvo presente en la fiesta en la que ocurrieron los hechos relató algo similar a ninguno de esos tres hechos.

En primer lugar, las fuentes se refirieron al testimonio de las dos amigas con las que Clara fue a la fiesta, excompañeras de hockey. Indicaron que ambas vieron “entrar y salir” a la mujer del baño y le preguntaron “si estuvo con Diego”, y luego la vieron “normal”.

Las dos indicaron que la mujer “rompió en llanto horas después”, cuando ambas la criticaron. Una dijo que era una “regalada”, mientras que la otra la criticó por tener “otra vez” sexo sin protección.

La defensa de Clara denunció a ambas mujeres por falso testimonio ya que, según indicó Peña a Referí semanas atrás, entienden que mintieron y que están complotadas con los jugadores de Estudiantes.

Se tomó el relato de cinco futbolistas que estaban en la fiesta, aunque ninguno concurrió a declarar. Según indicó la defensa de García en la audiencia, ninguno de ellos vio a Clara afectada o golpeada en las horas posteriores a su salida del baño.

Los chats

Consultados sobre el chat que indicaba que “Diego está preocupado”, fuentes de la investigación indicaron que este fue un chat entre el futbolista Darío Sarmiento y Clara, ocurrido días después de que la mujer denunciara los hechos.

La defensa del futbolista carbonero acusó en el juicio que este chat fue presentado en un papel “sin fecha ni hora”, aunque los abogados de Clara remarcaron que fue el día después de la denuncia, y que fue un pedido de García a Sarmiento para expresarle a la denunciante su preocupación.

Además, indicaron que el propio Sarmiento declaró que tuvo relaciones con Clara un tiempo antes de los hechos, y que estuvieron cerca de concretar el acto nuevamente pocas horas antes de que ocurriera lo de García, en el mismo lugar, pero no ocurrió.

Los abogados del jugador presentaron “siete hojas de chats” entre la mujer y una amiga, ocurridos entre uno y tres días después de los hechos, y denunciaron que en toda la conversación no surge una sola referencia a un abuso o una violación, pero sí se refiere al acto sexual con García como “coger”.

La pericia negativa y la psicóloga tratante

Fuentes de la defensa de García indicaron que la pericia psicológica realizada al futbolista y a Clara fue realizada por cuatro psicólogas mujeres, dos presentadas por la justicia y dos por las partes.

Estas fuentes indicaron que la pericia de García fue “positiva”, mientras que la de Clara fue “negativa”, y mostró que “fabuló” en su relato. Las dos psicólogas de la justicia y la presentada por la defensa de García firmaron en conformidad, mientras que la de Clara firmó en disconformidad, pero los abogados del futbolista remarcaron que luego no presentó un informe para explicar por qué no estuvo de acuerdo.

También marcaron que la joven se negó a realizarse una pericia médica.

En el juicio declaró la psicóloga personal de Clara, que la atiende desde junio de 2024, y afirmó que la joven quedó con varias secuelas por el hecho: alegó que se tuvo que ir de La Plata por la repercusión, sufre ataques de pánico, y que no podía tener relaciones sexuales.

Sin embargo, fuentes del caso remarcaron que la defensa presentó la historia clínica de Clara dos semanas antes de ese testimonio, y esta muestra que la mujer hizo una consulta por un embarazo de once semanas en julio de 2024, y que semanas después practicó un aborto.

El golpe

diego-garcia-jpeg..webp Diego García durante su etapa en Estudiantes

Para la defensa de la denunciante, el golpe en el pómulo de Clara es uno de los puntos clave del juicio, por los que tanto Peña como Domsky sumaron el agravante de violencia física a su solicitud de condena.

El hematoma que le dejó el impacto fue visto por dos amigos de la joven, a los que Clara llamó para que la pasen a buscar luego de los hechos.

Sin embargo, desde la contraparte indicaron en el juicio que este golpe no fue “constatado” por una pericia médica, y que solo hay “ocho fotos” que muestran el hematoma.

Además, remarcaron que una de las amigas que fue con ella a la fiesta declaró que solo vio “una marquita en el pómulo” y no un golpe.

Por todo esto, la defensa de García entiende que “no se puede condenar” al jugador “solo por una denuncia”, sin ninguna pericia ni declaración que coincida con el relato de la mujer. Incluso, marcaron que una posible condena en estos términos sería “arbitraria”.