"Amor profundo": el gran gesto de Federico Valverde con Peñarol que fue destacado por las Formativas aurinegras

La emoción de Valverde tras ver su nombre en una de las canchas de la Ciudad Deportiva de Peñarol Inés Guimaraens

Un gesto que tuvo Federico Valverde , capitán de Real Madrid y la selección uruguaya, fue destacado por las Formativas de Peñarol , club del que el volante es hincha y en el que hizo las juveniles hasta debutar y jugar en Primera.

El mediocampista hizo una donación de zapatos de fútbol para los actuales jugadores de las inferiores aurinegras.

“Fede Valverde volvió a demostrar, una vez más, el amor profundo que siente por Peñarol”, señalaron desde la cuenta oficial de las Formativas mirasoles.

“Su aporte para nuestros jugadores de formativas no es solo un gesto: es un mensaje de pertenencia, agradecimiento y compromiso con el club que lo vio nacer”, agregaron.

Federico Valverde con su hijo Bautista en el Campeón del Siglo

SELECCIÓN El Real Madrid confirma la lesión de Federico Valverde, que se pierde la fecha FIFA con Uruguay: el uruguayo rompió un récord en su último partido

ESPAÑA Benicio, el hijo mayor de Federico Valverde, sorprendió a todos vestido con el equipo entero de Cristiano Ronaldo en Portugal

En las imágenes que compartieron se ven un par de zapatos con el nombre y el número de Valverde y con la bandera de Uruguay.

“Gracias Fede por mirar siempre hacia atrás y tender la mano a los que hoy sueñan con seguir tus pasos”, destacaron desde las Formativas de Peñarol.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FormativasCAP/status/1988965123789336818&partner=&hide_thread=false @fedeevalverde volvió a demostrar, una vez más, el amor profundo que siente por @oficialcap.

Su aporte para nuestros jugadores de formativas no es solo un gesto: es un mensaje de pertenencia, agradecimiento y compromiso con el club que lo vio nacer. pic.twitter.com/xpKg6K1L3I — PEÑAROL | Formativas (@FormativasCAP) November 13, 2025

Valverde ha manifestado reiteradas veces su fanatismo por los mirasoles y su deseo de regresar al club en el futuro para disputar la Copa Libertadores.

Además, en el predio del Campeón del Siglo hay una cancha auxiliar que lleva su nombre y que fue inaugurada en un acto que contó con su presencia junto a su familia.