"Amor profundo": el gran gesto de Federico Valverde con Peñarol que fue destacado por las Formativas aurinegras
Federico Valverde, capitán de Real Madrid y la selección uruguaya, fue destacado por las Formativas de Peñarol; mirá su gesto con el club
13 de noviembre 2025 - 10:53hs
La emoción de Valverde tras ver su nombre en una de las canchas de la Ciudad Deportiva de Peñarol Inés Guimaraens
Un gesto que tuvo Federico Valverde, capitán de Real Madrid y la selección uruguaya, fue destacado por las Formativas de Peñarol, club del que el volante es hincha y en el que hizo las juveniles hasta debutar y jugar en Primera.
El mediocampista hizo una donación de zapatos de fútbol para los actuales jugadores de las inferiores aurinegras.
“Fede Valverde volvió a demostrar, una vez más, el amor profundo que siente por Peñarol”, señalaron desde la cuenta oficial de las Formativas mirasoles.
“Su aporte para nuestros jugadores de formativas no es solo un gesto: es un mensaje de pertenencia, agradecimiento y compromiso con el club que lo vio nacer”, agregaron.
@fedeevalverde volvió a demostrar, una vez más, el amor profundo que siente por @oficialcap. Su aporte para nuestros jugadores de formativas no es solo un gesto: es un mensaje de pertenencia, agradecimiento y compromiso con el club que lo vio nacer. pic.twitter.com/xpKg6K1L3I