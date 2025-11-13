Dólar
Compra 38,60 Venta 41,00

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / PEÑAROL

"Amor profundo": el gran gesto de Federico Valverde con Peñarol que fue destacado por las Formativas aurinegras

Federico Valverde, capitán de Real Madrid y la selección uruguaya, fue destacado por las Formativas de Peñarol; mirá su gesto con el club

13 de noviembre 2025 - 10:53hs
La emoción de Valverde tras ver su nombre en una de las canchas de la Ciudad Deportiva de Peñarol
La emoción de Valverde tras ver su nombre en una de las canchas de la Ciudad Deportiva de Peñarol Inés Guimaraens

Un gesto que tuvo Federico Valverde, capitán de Real Madrid y la selección uruguaya, fue destacado por las Formativas de Peñarol, club del que el volante es hincha y en el que hizo las juveniles hasta debutar y jugar en Primera.

El mediocampista hizo una donación de zapatos de fútbol para los actuales jugadores de las inferiores aurinegras.

“Fede Valverde volvió a demostrar, una vez más, el amor profundo que siente por Peñarol”, señalaron desde la cuenta oficial de las Formativas mirasoles.

Federico Valverde en Peñarol vs Plaza Torneo Clausura en el Campeón del Siglo 1
Federico Valverde con su hijo Bautista en el Campeón del Siglo

Federico Valverde con su hijo Bautista en el Campeón del Siglo

“Su aporte para nuestros jugadores de formativas no es solo un gesto: es un mensaje de pertenencia, agradecimiento y compromiso con el club que lo vio nacer”, agregaron.

Federico Valverde con su familia
ESPAÑA

Benicio, el hijo mayor de Federico Valverde, sorprendió a todos vestido con el equipo entero de Cristiano Ronaldo en Portugal

Federico Valverde defendiendo al Real Madrid
SELECCIÓN

El Real Madrid confirma la lesión de Federico Valverde, que se pierde la fecha FIFA con Uruguay: el uruguayo rompió un récord en su último partido

En las imágenes que compartieron se ven un par de zapatos con el nombre y el número de Valverde y con la bandera de Uruguay.

“Gracias Fede por mirar siempre hacia atrás y tender la mano a los que hoy sueñan con seguir tus pasos”, destacaron desde las Formativas de Peñarol.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FormativasCAP/status/1988965123789336818&partner=&hide_thread=false

Valverde ha manifestado reiteradas veces su fanatismo por los mirasoles y su deseo de regresar al club en el futuro para disputar la Copa Libertadores.

Además, en el predio del Campeón del Siglo hay una cancha auxiliar que lleva su nombre y que fue inaugurada en un acto que contó con su presencia junto a su familia.

Temas:

Federico Valverde Peñarol selección real madrid

Seguí leyendo

Las más leídas

Maximiliano Gómez celebra un nuevo gol para Nacional
FÚTBOL

La gran ventaja que tendrá Nacional para las finales de la Liga AUF Uruguaya ante Liverpool o Peñarol, tras haber ganado la Tabla Anual

Ignacio Ithurralde
FÚTBOL

Se terminó el ciclo de Ignacio Ithurralde como técnico de Defensor Sporting tras la determinación de la comisión directiva del club

Leandro García Morales
LIGA URUGUAYA

Leandro García Morales y Nicola Pomoli denunciados por insultos en Peñarol: ¿cuántos partidos pueden perderse en la Liga Uruguaya de Básquetbol?

La fachada de la AUF
FÚTBOL

Fiscalía archivó denuncia de 12 clubes contra el Comité Ejecutivo de la AUF por balances fraudulentos de US$ 25.000.000; pedirán la revisión del caso

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos