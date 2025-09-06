La visita especial de Federico Valverde al Campeón del Siglo y el gesto del capitán de la selección y de Real Madrid que hizo delirar y emocionar a los hinchas de Peñarol

Federico Valverde con su hijo Bautista en el Campeón del Siglo

Federico Valverde llegó media hora antes de que comenzara el partido entre Peñarol y Plaza , por la sexta fecha en el Torneo Clausura en el Campeón del Siglo (CDS).

Acompañado de una importante custodia lo trasladaron al tercer piso de los palcos del estadio aurinegro, junto a su compañero de la selección Rodrigo Zalazar .

A Federico porque se formó en las divisiones juveniles del club, hasta que a los 18 años Real Madrid adquirió su ficha.

A Rodrigo porque su padre, exjugador de Peñarol, le transmitió el sentimiento por el club.

El capitán de la selección estuvo acompañado de su esposa Mina Bonino y de sus hijos Benicio, el mayor, y Bautista, el más pequeño.

Valverde se encuentra en Montevideo debido a que forma parte de la selección que está jugando la última doble fecha de las Eliminatorias. El jueves fue figura en la victoria de Uruguay ante Perú, con la que la celeste selló su clasificación al Mundial 2026. El lunes viajará con el combinado a Santiago para jugará el martes ante Chile.

El jueves, con su esposa y sus hijos, disfrutaron en la cancha la clasificación de la selección, en la noche que jugó su partido número 70 con la celeste.

Este sábado, después del entrenamiento de la selección en el Complejo de la AUF, llegó el momento de reencontrarse con sus orígenes: Peñarol.

Llegó temprano al CDS, bien custodiado y se instaló en uno de los palcos en donde disfrutó a su manera el regreso a su casa.

Luego llegó el momento más emocionante, cuando en el entretiempo las cámaras lo enfocaron, se acercó a la ventana del palco, luciendo la camiseta de Peñarol, y con su hijo Bautista en brazos (también con la aurinegro) saludó a todas las tribunas y luego de varios segundos se besó el escudo y su hijo realizó el mismo gesto, lo que generó la explosión del estadio, como si el equipo de Aguirre hubiera convertido un gol.