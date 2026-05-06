"No pedí un 100% de aumento, ni autos de lujo": Jorge Fossati salió al cruce de las polémicas declaraciones del administrador de Universitario de Perú sobre su frustrado regreso

El entrenador uruguayo Jorge Fossati , quien acaba de debutar en Liverpool, quedó en medio de una polémica en Perú, a la que salió al cruce luego de declaraciones del administrador de Universitario sobre su no continuidad en el equipo para el que sonó días atrás luego de destituir al español Javier Rabanal .

Franco Velazco, administrador de los cremas, habló sobre Fossati cuando recientemente se le preguntó por la posibilidad de un regreso al equipo en el que fue campeón en 2023 y 2025, lo que no se concretó.

“En los últimos cuatro meses siempre hemos recibido algún tipo de mensaje de parte de él, no sé si atacando o hablando mal o deslizando algún comentario en contra no sé de quién pero finalmente de la institución", señaló el pasado 30 de abril.

“Yo he sido muy respetuoso en ese sentido de no dar mayores comentarios y siempre mantener el acuerdo de palabra de mantener la línea de la reserva de información. Sin embargo, pese a que ya tiene equipo, no pierde la oportunidad de hablar nuevamente de la 'U' y de alguno de sus funcionarios, en los cuales yo me siento aludido”, añadió.

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Luego, contó detalles que fueron los que generaron la respuesta de Fossati.

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"Con Fossati no se pudo mantener la relación contractual porque tenemos una política institucional que está por encima de cualquier persona, entonces un profesional que tiene un contrato y te pide el doble del sueldo, no lo podemos permitir; que te pide autos de alta gama, no lo podemos permitir; que te pide asientos de primera clase, no lo podemos permitir y que te pide tener decisiones en la parte comercial y marketing respecto al club, no lo podemos permitir y eso fue", reveló.

Además, señaló que el DT uruguayo suele hacer declaraciones que dejaban "mal paradas las personas que trabajan aquí". "Por encima de cualquier profesional está Universitario de Deportes, punto final. No vuelvo a hablar más de él y espero que él tampoco", señaló.

Lo que dijo Jorge Fossati y Pablo Bentancur

Tras las declaraciones de Velazo, Fossati convocó a una conferencia virtual con medios peruanos y dio su versión de los hechos, al igual que su representante, Pablo Bentancur.

“Nosotros pedimos un aumento, no exigimos. Lo solicitamos, conscientes de que tenemos un contrato”, dijo el uruguayo.

“Ahora se pidió el 50%, podía haber pedido el 200%, cada uno hace lo que le parece, es una negociación, pero es mentira que pedí el doble. Tengo más de 30 años en esto y soy bastante ubicado”, comentó. “Y eso, como dijo Pablo, está por escrito, por eso no entiendo estas cosas”.

Embed - “SON MENTIRAS”: CONFERENCIA DE JORGE FOSSATI donde DESMIENTE a FRANCO VELAZCO | Depor

“Segundo punto: autos de alto gama. Ni para mí, ni para nadie”, agregó Fossati, quien señaló que él arregla el contrato para todo su cuerpo técnico.

“El auto que solicité, y quiero ser bien claro, Universitario tiene un sponsor, esa es la marca que le da a los extranjeros ese auto. Yo pedí por un tema de comodidad y porque había tenido un accidente, si podía ser una camioneta un poquito más alta porque es lo que yo uso generalmente”, señaló.

Además, aclaró que nunca pidió un chofer y que el club fue el que se lo otorgó.

En ese sentido, Bentancur señaló que se pidió “una camioneta igual a lo que usa Velazco”. “Jorge había tenido un accidente, le quisieron cobrar 8 mil dólares para reparar el coche y quisieron cobrarle al chofer. Jorge tuvo la delicadeza de poner dentro de su contrato que no le cobren al chofer. Velazco le quería cobrar al chofer”, comentó el empresario.

El impactante accidente que sufrió Jorge Fossati en Perú El impactante accidente que sufrió Jorge Fossati en Perú

Con respecto a los vuelos y los asientos de primera clase, Fossati también expresó su postura. “Lo máximo que le pedía era que, si podía, me consiguiera en la salida de emergencia, porque era el lugar donde podía estirar un poco más las piernas. Y así viajé en el torneo local y en el internacional”.

El DT también se refirió a las versiones sobre que quería tener injerencia en el marketing del club.

“El encargado de marketing, que puede ser una divina persona, era el primero en entrar al vestuario cuando terminaban los partidos y yo había solicitado que él se abstuviera de entrar al vestuario por lo menos en los primeros 10 minutos", comentó, ya que entiende que es un lugar "reservado" para los futbolistas y cuerpo técnico.

"Y ustedes se acuerdan, hubo partidos donde entrábamos a la cancha y no sé qué era lo que, el tipo de bombas que tiraban, que levantaba una polvareda impresionante, era como un humo, que lo respirabas y no era bueno, y a su vez dejaba la cancha como sucia de esa arena, no sé cómo llamarle... Le pedí que no lo hiciera de nuevo. Marketing 2”, comentó.

“Marketing 3: como 10 días antes de jugar el clásico, el último, fue el último creo, en el Monumental, mirando el fixture le pedí primero aplazarlo al clásico porque venía después una Fecha FIFA. (...) Al final no se pudo, no solo cambiar el día, si no pedí que lo aplazaran algunas horas (...) Al final me dicen que no se pudo cambiar. ¿Y quién puso la hora del clásico? Marketing. Y dije hay algo que está errado, que marketing no se me meta en las cosas deportivas".

"Lo desconozco", dijo Fossati sobre Velazco, sorprendido por sus declaraciones y en momentos en los que está en otro club, Liverpool, y señaló que hacía su aclaración por el "respeto y cariño" que le tiene a Universitario y sus hinchas.