"El llanto de un bebé no puede esperar": la nueva campaña de Fundación Canguro

Con motivo de haber llegado a los 1.000 bebés acompañados, que coincide con el Mes de la Primera Infancia, Fundación Canguro presentó su nueva campaña de concientización sobre la importancia de la nutrición afectiva en esa etapa temprana de la vida.

La organización sin fines de lucro trabaja para mejorar los primeros días de vida de recién nacidos en situación de extrema vulnerabilidad social. Con más de 400 voluntarios, brinda amor, mimos y contención a bebés que, si bien tienen el alta médica, no pueden egresar del hospital con su familia biológica por distintas circunstancias sociales. Son recién nacidos que se encuentran a la espera de una resolución judicial que determine quién se hará cargo de sus cuidados.

Los canguros aseguran durante las 24 horas, todos los días del año, que los bebés reciban ese vínculo temprano, que es determinante para el desarrollo emocional, físico y cognitivo.

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En este marco y bajo la consigna “El llanto de un bebé no puede esperar”, se lanzó una campaña publicitaria que tiene como protagonista a una canguro real. La pieza apunta a sensibilizar a la población sobre la importancia del cuidado en los primeros días y meses de vida.

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La creatividad estuvo a cargo de la productora Cámara/TBWA, que puso el foco en la necesidad de atender las demandas de los recién nacidos y el compromiso de los canguros por estar siempre presentes para brindar el cariño que los bebés necesitan.

A través del recurso del monitor para bebés, la pieza pone en primer plano la necesidad de la inmediatez en los cuidados y la vocación de escucha y atención constante de los canguros frente a sus necesidades.

La campaña fue presentada por primera vez en un desayuno que marcó el inicio del Mes de la Primera Infancia y el lanzamiento de una nueva instancia de recaudación de fondos para poder continuar realizando su tarea en el Hospital Pereira Rossell y el Hospital de Maldonado “Dr. Elbio Rivero”.

La agenda continuará con una intervención en las letras de Montevideo de la rambla de Pocitos en los próximos días, la que permanecerá durante todo mayo. Para la realización de la obra, la artista plástica Mariela Kruchik tomará como hilo conductor el diseño, las formas, los colores y los rayones que caracterizan a los primeros trazos en edades tempranas.

Además, como parte de las acciones de concientización, se iluminarán de celeste (color de la Fundación) el Parlamento, los Dedos de Punta del Este, la Intendencia de Canelones, el cartel de San José y el puente de la Piedra Alta de Florida entre otras acciones.