Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
24°C
muy nuboso
Jueves:
Mín  15°
Máx  21°

Siguenos en:

/ Nacional / INCLEMENCIAS

La advertencia de Metsul para Uruguay: "Existe riesgo" de tormentas fuertes, lluvia intensa y posible granizo

Metsul señaló que el deterioro de las condiciones comenzará a intensificarse entre la noche de este miércoles 6 y la mañana del viernes 8

6 de mayo de 2026 11:41 hs
URUGUAYMETSUL (1)

Según el informe, el sistema se genera por el avance de una masa de aire cálido sobre otra más fría ubicada al sur, en un contexto marcado por temperaturas elevadas para esta época del año.

Metsul señaló que el deterioro de las condiciones comenzará a intensificarse entre la noche de este miércoles 6 y la mañana del viernes 8, cuando además ingrese un frente frío sobre Uruguay.

Más noticias

"Ciclón bomba" frente a Argentina podría generar ráfagas de viento de más de 100 km/h en Uruguay, alerta Metsul

Metsul proyecta un fenómeno de El Niño "excepcionalmente intenso": podría estar entre los más fuertes de los últimos 150 años

Embed

Qué prevé Inumet

El organismo citó advertencias del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), que prevé un “período de inestabilidad” con tormentas fuertes “localmente severas”, lluvias de intensidad variable y ráfagas de viento.

De acuerdo al informe, los acumulados de precipitaciones podrían ubicarse entre 60 y 100 milímetros en apenas 12 horas, especialmente en zonas del centro-sur, este y noreste del país.

Además, durante los períodos de inestabilidad existe riesgo de intensa actividad eléctrica, fuertes lluvias, viento muy fuerte y caída aislada de granizo.

Cómo afectará a Uruguay y al sur de Brasil

Metsul indicó que los efectos iniciales del frente cálido comenzarán a sentirse primero en el sur de Rio Grande do Sul, con chaparrones fuertes, tormentas eléctricas y granizo aislado durante la noche de este martes y la mañana del miércoles.

Mientras tanto, el frente frío avanzará hacia el estado brasileño recién entre jueves y viernes, generando tiempo severo.

En Uruguay, en tanto, el fenómeno comenzará a intensificarse desde este miércoles y abarcará a todo el territorio entre jueves y viernes.

Qué es un frente cálido

Según explicó Metsul, los frentes cálidos son frecuentes durante los meses más fríos del año en Uruguay, Argentina y el sur de Brasil, especialmente en junio.

El fenómeno ocurre cuando una masa de aire cálido avanza sobre aire frío en superficie, generando una atmósfera muy inestable.

Metsul indicó que este tipo de sistemas suele provocar lluvias intensas o torrenciales, abundante actividad eléctrica y, en algunos casos, granizadas aisladas.

Las más leídas

Devolución IRPF 2026: los requisitos que establece DGI y el paso a paso para cobrarlo

"Parecen vivir en Narnia y no en el Uruguay": Cosse propuso un nuevo anexo al Palacio Legislativo y generó críticas desde la oposición

Gobierno anunció que la cédula electrónica en el celular llegará en diciembre

Meteorólogo anunció que el ciclón "se fue" y bajó la intensidad del viento prevista para Uruguay, pero aclaró que "sigue el temporal"

Temas

Metsul Uruguay tormentas

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos