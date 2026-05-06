La advertencia de Metsul para Uruguay: "Existe riesgo" de tormentas fuertes, lluvia intensa y posible granizo

El organismo meteorológico brasileño Metsul advirtió que comenzó a formarse un frente cálido entre el centro de Argentina, Uruguay y el sur de Rio Grande do Sul, un fenómeno que traerá tormentas eléctricas, lluvias localmente intensas y posible caída de granizo en distintas zonas del territorio uruguayo.

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Según el informe, el sistema se genera por el avance de una masa de aire cálido sobre otra más fría ubicada al sur, en un contexto marcado por temperaturas elevadas para esta época del año.

Metsul señaló que el deterioro de las condiciones comenzará a intensificarse entre la noche de este miércoles 6 y la mañana del viernes 8 , cuando además ingrese un frente frío sobre Uruguay.

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Qué prevé Inumet

El organismo citó advertencias del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), que prevé un “período de inestabilidad” con tormentas fuertes “localmente severas”, lluvias de intensidad variable y ráfagas de viento.

De acuerdo al informe, los acumulados de precipitaciones podrían ubicarse entre 60 y 100 milímetros en apenas 12 horas, especialmente en zonas del centro-sur, este y noreste del país.

Además, durante los períodos de inestabilidad existe riesgo de intensa actividad eléctrica, fuertes lluvias, viento muy fuerte y caída aislada de granizo.

Cómo afectará a Uruguay y al sur de Brasil

Metsul indicó que los efectos iniciales del frente cálido comenzarán a sentirse primero en el sur de Rio Grande do Sul, con chaparrones fuertes, tormentas eléctricas y granizo aislado durante la noche de este martes y la mañana del miércoles.

Mientras tanto, el frente frío avanzará hacia el estado brasileño recién entre jueves y viernes, generando tiempo severo.

En Uruguay, en tanto, el fenómeno comenzará a intensificarse desde este miércoles y abarcará a todo el territorio entre jueves y viernes.

Qué es un frente cálido

Según explicó Metsul, los frentes cálidos son frecuentes durante los meses más fríos del año en Uruguay, Argentina y el sur de Brasil, especialmente en junio.

El fenómeno ocurre cuando una masa de aire cálido avanza sobre aire frío en superficie, generando una atmósfera muy inestable.

Metsul indicó que este tipo de sistemas suele provocar lluvias intensas o torrenciales, abundante actividad eléctrica y, en algunos casos, granizadas aisladas.