Así será el extraño nuevo formato de la Primera División del fútbol femenino, votado a pocos días de su comienzo: Nacional y Peñarol se enfrentan en la primera fecha

La Asociación Uruguaya de Fútbol ( AUF ) dio a conocer el nuevo formato de la Primera División del fútbol femenino , que fue votado por sus clubes a pocos días de su comienzo este próximo fin de semana, fecha en la que se jugará el clásico entre Nacional y Peñarol .

Días atrás el abogado Diego Moreno, integrante de la Mesa Ejecutiva del Fútbol Femenino de la AUF, explicó a Referí que tras el sorteo del fixture tres clubes (River Plate, Bella Vista y Cerrito) se bajaron del campeonato.

Por esto, la organización debió llamar de urgencia a un Consejo de Liga para este lunes, con el fin de votar el formato de los campeonatos de Primera y Segunda División a tan solo cinco días del comienzo de la competencia.

Este martes la AUF publicó cómo será el extraño nuevo formato de la Primera División femenina , en la que competirán diez equipos.

Uruguay empató con Ecuador en el Sudamericano sub 17 femenino y depende de un milagro para clasificar a la ronda final para pelear por un lugar en el Mundial

Fútbol femenino: AUF publicó el fixture del Torneo Apertura de Primera y Segunda División, pero aún no se definió el formato del Campeonato tras la baja de tres clubes

Habrá varios cambios con respecto al campeonato pasado, en el que se jugó una fase inicial todos contra todos a una rueda y luego la tabla se dividió en dos, con un reinicio de puntos: los primeros cinco fueron a la Serie Campeonato, que Nacional obtuvo para consagrarse campeón, y los otros cinco a la Serie Permanencia.

Días antes de que se confirmara el formato, la AUF publicó el fixture del Torneo Apertura, que tendrá clásico en la primera fecha: Peñarol y Nacional se enfrentarán este domingo 10 de mayo a las 12:30 en el Estadio Damiani del carbonero.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AUFfemenino/status/2049868500424863920?s=20&partner=&hide_thread=false



El camino inicial de la temporada 2026 de fútbol femenino. #EllasJuegan pic.twitter.com/9Drf7wKXuz — AUF Femenino (@AUFfemenino) April 30, 2026

El extraño nuevo formato de la Primera División del fútbol femenino

Para el campeonato de 2026, la Primera División femenina comenzará con una primera fase de todos contra todos a dos ruedas, con torneos Apertura y Clausura. Los ganadores de esas dos competencias se enfrentarán en una final, y de ahí saldrá el ganador de la Fase 1.

Allí los equipos volverán a dividirse en dos series como en 2025, basándose en los puntos que tengan en la Tabla Anual. En lo que será la Fase 2, los primero cinco competirán por el campeonato en la Serie Competencia, y los últimos cinco jugarán la Serie de Honor, que se disputará a una rueda y definirá los dos descensos a Segunda.

El Competencia también tendrá una única rueda, y el equipo que termine primero clasificará directo a la final de la Fase 3.

Los cuatro equipos restantes de esa serie jugarán unos playoffs que comenzarán con unas semifinales (el segundo contra el cuarto y el tercero contra el quinto). Los ganadores de esos cruces se enfrentarán en una final que dará un lugar en la definición de la tercera fase.

Finalmente, el ganador de la Fase 1 (de la final entre el ganador del Apertura y el Clausura) y el de la Fase 3 (ganador del Competencia contra el vencedor de los playoffs) se enfrentarán en una final que definirá al campeón uruguayo.