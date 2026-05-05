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Arrasador comienzo de Náutico que ganó sus primeros cuatro partidos y es líder del Uruguayo femenino de hockey sobre césped

Mirá los resultados y la tabla de posiciones del Campeonato Uruguayo de hockey sobre césped en mujeres tras la disputa de la quinta fecha

5 de mayo de 2026 11:33 hs
El Observador | Pablo Benítez

Por  Pablo Benítez

Chiara Curcio, Agustina Díaz y María Eugenia Rodríguez&nbsp;

Chiara Curcio, Agustina Díaz y María Eugenia Rodríguez 

Náutico

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Náutico confirmó el sábado un gran arranque de temporada al ganar su cuarto partido consecutivo por el Campeonato Uruguayo de hockey sobre césped femenino.

El equipo de Martín Ocampo superó 3-1 a un combativo Woodlands. Recién en el tercer cuarto las rojas pudieron romper el arco y anotar sus goles por intermedio de María Eugenia Rodrígez, Agustina Díaz y Chiara Curcio.

El gol de Woodlands fue de Maia Barrios.

20260502 Náutico Campeonato Uruguayo de hockey sobre césped. 2026
Náutico

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Gran debut de Náutico contra Carrasco Polo en el Uruguayo de hockey sobre césped con la presencia de la argentina Sasha London

Seminario se prende arriba con notable arranque y Náutico tiene puntaje perfecto: resultados y posiciones del Uruguayo de hockey

Seminario es el escolta con una campaña notable.

El equipo de Gonzalo Martinoni empató 1-1 con Carrasco Polo y luego le ganó 4-2 por shoot out sumando un punto bonus.

En el partido marcó Inés Cabrera para la bordó y Magdalena Verga para las polacas.

En el shoot out anotaron Lola Delafond, Milagros Layerle, María Pesce e Inés Pesce (solo falló Agustina Mari) y para Polo lo hicieron Agustina Suárez y Ana Terra fallando Kaisuami Dall'Orso y Agustina Domingo.

Otro de buena campaña en el arranque es Old Christians que superó 2-1 al colista Old Ivy para permanecer en el tercer lugar.

Los goles del equipo de Jimena Bouzas fueron de Clementina Cristiani, primero con la camiseta del Trébol, y Clara Arrospide. Para Ivy lo hizo la experiente Camila Algañaraz.

Old Girls repunta tras un mal inicio. El equipo de Matías Pereiro derrotó 3-2 a Biguá con goles de Paulina Fresnedo, Sol Martínez y Felicia Molinaro contra anotaciones de Agustina Alles y Natalia Díaz.

Old Sampa, por último, logró su primer triunfo de la temporada a expensas de Yacht, por 3-1. Los goles del equipo de Diego Correa fueron de Pilar Oliveros, Manuela Quiñones y Lucía Lamberti. Además, el equipo contó con el debut de Milagros Chucarro, golera sub 18. El gol de Yacht fue obra de Luciana Barberousse.

Tabla de posiciones del Campeonato Uruguayo de hockey sobre césped

Equipo Puntos Jugados Ganados Empates Perdidos Bonus Goles En contra
Náutico 12 4 4 0 0 0 15 6
Seminario 11 5 3 1 1 1 8 8
Old Christians 10 5 3 1 1 0 12 8
Old Girls 8 5 2 1 2 1 11 8
Woodlands 7 5 2 1 2 0 11 8
Carrasco Polo 6 4 1 2 1 1 6 5
Yacht 6 5 2 0 3 0 10 13
Old Sampa 5 4 1 1 2 1 4 9
Biguá 3 4
Old Ivy 1 5

Están pendientes los partidos entre Náutico vs Old Sampa (se jugará en junio) y Carrasco Polo vs Biguá (se disputará el martes de la semana próxima).

Tabla de goleadoras

Jugadora Equipo Goles
1- Julieta Jansons Yacht 5
2- Natalia Díaz Biguá 4
3- Kaisuami Dall'Orso Carrasco Polo 3
Ceclia León Náutico 3
María Eugenia Rodríguez Náutico 3
Chiara Curcio Náutico 3
Milagros Algorta Old Girls 3
Sofía Trigo Woodlands 3

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