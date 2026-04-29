Seminario se prende arriba con notable arranque y Náutico tiene puntaje perfecto: resultados y posiciones del Uruguayo de hockey

Seminario es la gran sensación del arranque del Campeonato Uruguayo de hockey sobre césped . Con goles de Josefina Mari y Lola Delafond , la bordó le ganó 2-1 a Yacht, por la cuarta fecha del certamen, y suma nueve puntos en cuatro fechas disputadas.

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Con estos nueve puntos, el equipo de Gonzalo Martinoni ya supera los seis que totalizó en la temporada pasada y está cerca de los 12 logrados en 2024 , su año estreno en Primera.

Seminario comparte la punta con Náutico que tras la participación de Las Cimarroncitas en el Panamericano junior se va poniendo al día.

El elenco de Martín Ocampo le ganó el sábado 3-2 a Old Christians y lo bajó de la punta.

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Los goles fueron de Cecilia León, en dos oportunidades, y Manuela Vidal, contra anotaciones de Josefina Curci y Clara Arrospide.

Este martes, en partido atrasado de la tercera fecha, goleó 6-2 a Biguá en un partido picante que tuvo muchos goles y también tarjetas.

Anotaron para las rojas de Carrasco y Punta Gorda María Eugenia Rodríguez en dos oportunidades, Ceci León, Chiara Curcio, Manu Vidal y Valentina Luis.

Sol Duarte y Natalia Díaz hicieron los de Biguá.

En los otros resultados de la cuarta fecha, que se jugó íntegramente el sábado, Old Girls se recuperó y logró el primer triunfo de la temporada al golear 5-1 a Old Sampa con anotaciones de Milagros Algorta, Sophie Stremmler, Inés De Posadas, Candelaria Giménez y Justina Arregui. Para Sampa marcó Clara Brum.

Woodlands, otro de muy buen arranque, empató 1-1 con el campeón Carrasco Polo pero luego perdió 3-1 en el shoot-out.

Manuela Barrandeguy anotó para Woodlands y Kaisuami Dall Orso lo hizo para las polacas. En el shoot out, Agustina Domingo, Sol Amadeo y Ana Terra marcaron para Polo y Faustina Oyenard lo hizo para Woodlands, por lo que Polo sumó un punto bonus para la tabla de posiciones.

En el otro partido de la fecha, Biguá había logrado su primer triunfo en la temporada al superar 2-1 a Old Ivy con doblete de su jugadora emblema, Natalia Díaz.

Tabla de posiciones del Uruguayo de hockey sobre césped

Equipo PTS Jugados Ganados Empates Perdidos Bonus Goles En contra Náutico 9 3 3 0 0 0 12 5 Seminario 9 4 3 0 1 0 7 7 Old Christians 7 4 2 1 1 0 10 7 Woodlands 7 4 2 1 1 0 10 5 Yacht 6 4 2 0 2 0 9 10 Old Girls 5 4 1 1 2 1 8 6 Carrasco Polo 5 3 1 1 1 1 5 4 Biguá 3 3 1 0 2 0 5 9 Old Sampa 2 3 0 1 2 1 1 8 Old Ivy 1 4 0 1 3 0 2 8

Tabla de goleadoras