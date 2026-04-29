El historial de Nacional en Perú: la Copa Libertadores ganada en el estadio que jugará este miércoles y 13 años sin derrotas

Nacional se enfrentará a Universitario de Perú este miércoles a las 23:00 en el Estadio Monumental de Lima , por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores .

Se trata de un partido clave para Nacional, que necesita una victoria para consolidarse en el primer lugar de su grupo de la copa, y para levantar los ánimos tras la derrota con Danubio que lo dejó a 11 puntos de Racing, campeón del Torneo Apertura.

Frente al bolso estará un Universitario que llega con un DT interino, tras la salida del español Javier Rabanal , va cuarto en la Liga 1 de Perú a ocho puntos del puntero Alianza Lima, y último en el grupo de la Libertadores con un solo punto.

En sus viajes a Perú por partidos oficiales la suerte de Nacional ha sido dispar , aunque con saldo a favor. Según se detalla en la web Atilio.uy, sitio de estadística de Nacional, jugó en ese país un total de 17 encuentros oficiales, de los cuales ganó seis, empató cinco y perdió cinco.

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Su primer encuentro oficial en esa tierra lo disputó en 1962 ante Sporting Cristal, por la Copa Libertadores de aquel año. En aquella ocasión el tricolor ganó 1-0 con un gol del uruguayo Vladas Douksas.

La Copa Libertadores que Nacional ganó en el Estadio Monumental de Lima

La segunda vez que el tricolor jugó un partido en Perú fue por la Libertadores de 1971, por partida doble. En la segunda fase de la copa jugó contra Universitario, y se trajo de Lima un empate 0-0.

Nacional clasificó a la final de esa copa tras dejar en el camino al equipo peruano y a Palmeiras en esa fase (que antes funcionaba como un segundo grupo). El rival en la definición fue Estudiantes de La Plata, que venía de ganar tres Libertadores seguidas.

En Argentina ganó el local 1-0, y en Uruguay se repitió el mismo resultado pero a favor del bolso, por lo que la final se definió con un desempate en el Monumental de Lima, mismo estadio en el que jugará Nacional este miércoles.

El 9 de junio de 1971 el tricolor venció 2-0 a Estudiantes en ese recinto con goles de Víctor Espárrago y Luis Artime, para consagrarse campeón de América por primera vez en su historia.

Embed - Final Copa Libertadores 1971, Lima, Perú

La última derrota, los 13 años invicto en Perú y un partido especial

Un año después de esa Libertadores el tricolor volvió a Lima para enfrentar nuevamente a Universitario por la segunda fase de la Libertadores, pero esta vez fueron los peruanos los que ganaron 3-0 y luego clasificaron a la final, que perdieron con Independiente.

Pasaron 28 años para que el tricolor volviera a jugar en Perú. Fue en la Libertadores del 2000, cuando empató 2-2 con Alianza Lima por la fase de grupos. Dos años después registró su primera victoria en 31 años en ese suelo, cuando superó a Sporting Cristal (mismo rival que en 1962) por 4-3.

Actualmente Nacional lleva 13 años invicto en Perú, con la salvedad de que solo disputó dos partidos en ese lapso. Su última derrota fue un 1-0 ante Real Garcilaso por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2013. El tricolor venció al club peruano por el mismo resultado en Montevideo, pero luego perdió la serie por penales.

0024840817.webp Escena del partido entre Real Garcilaso y Nacional en la Copa Libertadores de 2018 AFP

Tras ello volvió a jugar contra Garcilaso en 2018 por la fase de grupos de esa copa, con un empate 0-0. Su último partido en Perú se registró dos años después, también por la Libertadores, y culminó con victoria 1-0 ante Alianza Lima.

Ese encuentro se jugó el 6 de marzo de 2020, y fue el penúltimo del bolso antes de que irrumpiera la pandemia de coronavirus: a los tres días empató 2-2 con Wanderers por el Campeonato Uruguayo, y después recién volvió a jugar el 9 de agosto, seis meses después, en el empate 1-1 ante Peñarol.