Nacional estrenó su camiseta "digital", que se podrá utilizar en el juego EA FC 26 y ya está a la venta en la vida real: conocé los precios

Nacional presentó su nueva camiseta "digital", una casaca que los usuarios podrán usar con el tricolor en el videojuego EA FC 26 (o FIFA 26) y a la vez podrán comprar en la vida real.

La camiseta fue presentada este martes por la mañana en un video publicado en las redes de Nacional, protagonizado por el rapero Zeballos , conocido seguidor del club.

En esta presentación, se ve al músico manejando a Nacional en un partido del EA FC, con la nueva indumentaria, cuando comienza a tener una conversación con una estatua en miniatura de Prudencio Reyes , reconocido como el primer "hincha" de Nacional. Allí Prudencio le dice que le gusta la casaca que ve en la tele, y Zeballos le muestra la edición física de la camiseta digital.

"La primera camiseta digital de Latinoamérica ya está disponible en nuestra Tienda Oficial" , afirmó Nacional en sus redes, donde también anunció que la casaca estará disponible para el formato de juego Ultimate Team de EA FC desde las 14:00 de este martes, y aclaró que esta es una "camiseta no oficial de juego".

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La nueva camiseta del Decano en Ultimate Team de EA SPORTS FC 26 ahora también la podés tener contigo.



La primera camiseta digital de Latinoamérica ya está disponible en nuestra Tienda Oficial



Desde las 14:00 disponible en Ultimate… pic.twitter.com/zShbJuYL4Z — Nacional (@Nacional) April 28, 2026

Según se puede leer en la web de la tienda tricolor, la indumentaria fue "diseñada por Umbro con el ADN tricolor como eje central, respetando los colores y la identidad de Nacional mientras incorpora elementos visuales que traducen con fidelidad su estética dentro del entorno digital de EA Sports FC 26".

"El resultado es una prenda que funciona igual de bien en el mundo físico que en el virtual: reconocible, auténtica y cargada del sentimiento que define al Decano", destaca la página, que valora que la camiseta "existe simultáneamente en el mundo real y en el videojuego EA Sports FC26 Ultimate Team", lo que marca "un hito sin precedentes en la industria del fútbol y del gaming a nivel regional".

Según la tienda, esta es "la primera camiseta phygital de América Latina", lo que "une la pasión tricolor con la cultura del gaming global".

La casaca se vende a $ 3.290 en la tienda oficial de Nacional, tanto en su formato manga larga como manga corta, con un descuento del 20% si se compra con la tarjeta de BBVA de Nacional. La versión de niños cuesta $ 2.490, con un 10% de descuento con la tarjeta antes mencionada.