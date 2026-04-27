El plan de Juan Pedro Damiani, si forma parte de la próxima conducción de Peñarol, para evacuar en solo 25 minutos la salida del Estadio Campeón del Siglo

Juan Pedro Damiani , expresidente de Peñarol, estudia la posibilidad de volver a comandar al club y de presentarse a las elecciones del mismo que se llevarán a cabo a fin de año.

En ese contexto, uno de los temas que más le preocupan en la actualidad es la evacuación por parte de los hinchas y socios de la institución del Estadio Campeón del Siglo, el mismo que él tuvo la idea de construir y que cumplió 10 años hace un mes.

Damiani admitió la posibilidad de volver a postularse a la presidencia, sin confirmar que lo hará, en una nota que brindó este domingo en Punto Penal.

Como informó Referí hace un mes, el exdirigente se mueve y se reúne asiduamente con referentes, de cara a una posible futura candidatura.

Los tres jugadores que recuperó Diego Aguirre en Peñarol para la gran prueba de fuego en medio de su crisis futbolística, este jueves ante Corinthians por Copa Libertadores

La idea de evacuar el Estadio Campeón del Siglo en 25 minutos

Juan Pedro Damiani expresó su preocupación por lo que tardan en poder evacuar por completo las adyacencias del Estadio Campeón del Siglo, los hinchas y socios cada vez que van a ver a Peñarol.

El extitular carbonero admitió que se reunió con Alejandro Ruibal, director de Saceem, y quien estuvo a cargo de la construcción del templo aurinegro.

"Me preocupa mucho el tema del Campeón del Siglo. Debemos llevar la iglesia al centro del pueblo, como me dijo Ruibal. La experiencia de ir tiene que ser placentera", comenzó diciendo.

A su vez, expresó que por la Copa Libertadores, "contra Platense fueron más de 8.000 autos al Campeón del Siglo, que es una enormidad. Hay que ordenar, que haya zona de exclusión, semáforos que titilen, flechar la ruta, conectar estacionamientos".

Y añadió: "Si formo parte de la conducción del club, lo primero que voy a hacer es mejorar la evacuación del Campeón del Siglo. En un máximo de 25 minutos se tiene que evacuar la totalidad del estadio".

Y explicó cómo hacerlo con algunas ideas que le acercaron.

"Tengo la credibilidad de haber hecho el estadio cuando nadie creía que era posible. Los que saben me hicieron un plan concreto en el cual no hay una inversión de locos, para poder hacer eso de la evacuación. No necesitamos dejar de jugar ahí para poder hacerlo", comenzó diciendo Damiani.

20241018 El camino peatonal que se está construyendo desde la Ruta 8 hasta Camino Mangangá, que ayudará a la circulación de gente y autos en la llegada y la salida del Estadio Campeón del Siglo El camino peatonal que se construyó desde la Ruta 8 hasta Camino Mangangá, que ayuda a la circulación de gente y autos en la llegada y la salida del Estadio Campeón del Siglo

Y prosiguió: "Hay que hacer algunas obras en las que tiene que participar la Intendencia de Montevideo. Los ómnibus no pueden estar ahí, parados en la ruta, tienen que estar en el terreno en el cual hicimos algunos caminos y tenemos que comprar ese terreno. El tema de la gastronomía: no se pueden poner todos los carritos ocupando lugar de pasaje, hay que hacer otra vía para que la gente fluya. Tenemos que institucionalizar los distintos estacionamientos, apoyar a la gente que allí trabaja para que haya seguridad, iluminación, y aparte, aumentar la cantidad de estacionamientos, que hay lugar para hacerlo. Eso nos llevará a que se demore 25 minutos en la total evacuación del Estadio Campeón del Siglo".

"Los técnicos que saben de esto, también me dijeron que en la salida, hay que conectar los estacionamientos para que no todos los autos salgan por la Ruta 102", finalizó.