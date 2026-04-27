Racing campeón del Torneo Apertura: el cervecero se suma a la lista de clubes uruguayos que quebraron su historia y ganaron un título por primera vez en el Siglo XXI

Este domingo por la noche Racing hizo historia al ganar su primer título oficial en 107 años de vida , luego de que la derrota de Peñarol ante Wanderers lo terminara de consagrar como campeón del Torneo Apertura 2026.

Con esta consagración, el cervecero se unió a la lista de equipos uruguayos que lograron quebrar su suerte y se coronaron por primera vez en su historia en el Siglo XXI dentro de los campeonatos nacionales.

Este conteo lo inició Rocha en la temporada 2005/2006, e incluye a seis equipos del medio local, con la aclaración de que la inclusión de Wanderers se remite a su primer título dentro de los campeonatos uruguayos profesionales , ya que el bohemio ganó cuatro ligas amateur dentro de sus 25 títulos oficiales.

De estos seis, el único que también logró llevarse el Campeonato Uruguayo fue Liverpool, que sumó su primera estrella nacional en 2023.

El exacto momento en que el plantel de Racing se enteró que ganaron el Torneo Apertura: iban en ómnibus por Mariscala

La campaña de Racing campeón del Torneo Apertura 2026: 26 jugadores,12 fechas invicto y un técnico que le sacó jugo al talento del que dispuso

Rocha campeón del Apertura 2005/2006

1622839539317.webp Rocha campeón y festeja la vaca, en 2005 Martín Viggiano

La gesta de Rocha en el Torneo Apertura 2005/2006 es histórica por partida doble, ya que no solo ganó su hasta ahora único título en Primera División, sino que además se consagró como el primer equipo del interior campeón de la categoría.

El equipo del este se coronó una fecha antes del final del torneo tras vencer 2-1 a Rampla Juniors en su Estadio Sobrero, ya que Nacional empató 1-1 con Miramar Misiones a la misma hora y quedó a cuatro unidades.

Ese día es recordado por la celebración de Rocha, que dio la vuelta olímpica con una vaca. Ganó el torneo con 33 puntos, producto de diez victorias, tres empates y cuatro derrotas.

Rocha era dirigido por Luis González y tuvo entre sus figuras al goleador del Apertura, y luego del Campeonato Uruguayo, Pedro Cardoso (anotó 17 goles en el año). Luis Maguregui fue otro de sus máximos exponentes, con los dos goles contra Rampla que le permitieron gritar campeón.

Tras la coronación en el Apertura, el rochense quedó en el antepenúltimo lugar del Torneo Clausura y llegó a la final del campeonato con desventaja ante Nacional, que ganó la Tabla Anual. El tricolor venció a Rocha 6-1 en el global y se coronó campeón uruguayo.

Wanderers campeón del Clausura 2013/2014

GN5IhC1XYAAIUTp La celebración de Wanderers tras obtener el Torneo Clausura en 2014 Foto: Wanderers

El primer título de Wanderers dentro de los campeonatos uruguayos profesionales se dio 83 años después de su último campeonato amateur en 1931, en el Torneo Clausura 2013/2014.

El bohemio, con figuras en su plantel como Sergio Blanco, Maximiliano Olivera, Guzmán Pereira y Gastón Rodríguez, perdió por última vez en la fecha 8 ante River Plate y luego obtuvo siete victorias consecutivas para llevarse el segundo torneo de esa temporada.

Fue una pelea partido a partido con Peñarol, que perdió su ventaja en la punta de la tabla en la fecha 14 tras empatar 1-1 ante Liverpool, que una fecha después descendió a Segunda División.

En la última fecha Wanderers venció 1-0 a El Tanque Sisley en el Campeones Olímpicos de Florida, con gol del hoy capitán de Peñarol Maximiliano Olivera, y gritó campeón. Obtuvo 34 puntos, uno más que el carbonero, con 11 partidos ganados, uno empatado y tres perdidos.

Con su gran campaña en el Clausura el vagabundo llegó a la definición del Campeonato Uruguayo contra Danubio, campeón del Apertura, con la ventaja de ser el ganador de la Tabla Anual. Sin embargo, el franjeado lo venció en las semifinales por un global de 3-0, para llegar a la recordada final que le dio su cuarta estrella en los penales, tras un infartante 2-2 en el Gran Parque Central con el gol en la hora de Camilo Mayada.

Plaza Colonia campeón del Clausura 2015/2016

WhatsApp-Image-2020-04-23-at-16.17.29.webp El plantel de Plaza Colonia que dio la vuelta en el Estadio Campeón del Siglo ante Peñarol en mayo de 2016 Inés Guimaraens

Plaza Colonia fue el tercero en meterse en este listado en el Torneo Clausura 2015/2016, en el que también se coronó como el segundo equipo del interior en ganar un título oficial de Primera División (lista que hasta ahora permanece inalterada).

Luego de un Apertura en el que terminó en el puesto 13 con 17 puntos, el patablanca se armó para pelear la salvación en el Clausura y se terminó llevando la copa. Solo perdió un partido, en la fecha 7 ante Juventud, mientras que ganó nueve y empató cinco de los 14 encuentros restantes.

La coronación llegó en la fecha 14, cuando enfrentó a Peñarol en el Campeón del Siglo. El patablanca iba dos puntos por delante del carbonero en la tabla, por lo que una victoria en el entonces nuevo estadio carbonero le daba para dar la vuelta.

Nicolás Milesi le dio la ventaja en el arranque del partido, Miguel Murillo empató para el manya, y cerca del final Alejandro Villoldo de penal puso el 2-1 que coronó a Plaza, que además se convirtió en el primer equipo en salir campeón en el Campeón del Siglo.

Con Eduardo Espinel en el banco y figuras como Kevin Dawson, Nicolás Dibble y el argentino Germán Rivero, el equipo de Colonia llegó a la semifinal del Uruguayo contra Peñarol con el carbonero como ganador del Apertura y la Tabla Anual. En el tiempo regular empataron 1-1, pero en el tiempo extra Maximiliano Olivera y Mauricio Affonso le dieron un nuevo título nacional al manya.

Luego el patablanca volvió a consagrarse campeón en el Torneo Apertura 2021, en un equipo que volvió a tener a Espinel en el banco, Dibble en el ataque y en este caso a Cristian Rodríguez como referente. Aquella vez su verdugo en la definición del campeonato volvió a ser Peñarol, que obtuvo el Clausura y la Anual y lo venció por penales en la definición.

Liverpool campeón del Torneo Intermedio 2019

20250615 Óscar Ustari con la copa del Torneo Intermedio 2019 ganada con Liverpool Óscar Ustari con la copa del Torneo Intermedio 2019 ganada con Liverpool

El siguiente cuadro que quebró su suerte fue Liverpool al consagrarse campeón del Torneo Intermedio 2019.

El equipo dirigido por Paulo Pezzolano, que contaba con jugadores como Sebastián Cáceres, Juan Ignacio Ramírez y Federico Martínez, llegó al segundo torneo corto del año tras un Apertura irregular en el que finalizó octavo, y ganó seis de los siete partidos de su serie (solo perdió ante Cerro Largo) para meterse en la final.

En frente estuvo River Plate, y la definición en el Estadio Franzini fue para el infarto. Empataron 1-1 en el tiempo regular, un golazo de Bryan Olivera le dio la ventaja al negriazul pero cerca del final Gonzalo Viera lo empató para el darsenero. En los penales Óscar Ustari se convirtió en héroe y el equipo de Belvedere gritó por primera vez campeón.

Ese año Liverpool terminó quinto en el Campeonato Uruguayo, pero ese título abrió la puerta para otras varias consagraciones. El equipo presidido por José Luis Palma luego ganó otros nueve títulos, entre ellos su primer Uruguayo en 2023 y tres Supercopas. Es el único equipo que ganó su primer campeonato uruguayo de Primera en el Siglo XXI.

Rentistas campeón del Torneo Apertura 2020

_LCM3467.webp Rentistas celebrando el Torneo Apertura 2020 Leonardo Carreño

Hasta la llegada de Racing, Rentistas era el último equipo que había estrenado su palmarés de Primera División en Uruguay, cuando se consagró campeón del Torneo Apertura 2020.

Fue un torneo atípico. Se jugaron tres fechas al arranque del año y luego todo se paró por cinco meses por la irrupción de la pandemia de coronavirus. El bicho había ganado esos tres encuentros (entre ellos el de la primera fecha ante Nacional), pero llegó al regreso de la competencia en agosto sin que muchos creyeran en sus posibilidades.

Con Alejandro Capuccio en el banco, referentes como Yonathan Irrazabal, Alexis Rolín y Andrés Rodales, y destacados como Gonzalo Vega y un joven Christian Olivera (que se fue a mitad del torneo), el equipo del Cerrito de la Victoria se metió en una pelea palmo a palmo con Nacional en la que ambos terminaron con 28 puntos, los dos con siete victorias, siete empates y una sola derrota (en el caso de Rentistas, ante Cerro).

Todo se definió en un desempate en el Estadio Centenario, sin público por el Covid-19, en el que Rentistas ganó 1-0 en el alargue con un gol de Gonzalo Vega.

Tras su coronación, el plantel del bicho se desarmó. Terminó a mitad de tabla en el Intermedio y finalizó último en el Apertura, incluso complicándose en la tabla del descenso.

Así llegó a la semifinal del Campeonato con Liverpool, que había ganado el Clausura tras vapulear 4-0 a Nacional en el Gran Parque Central, pero lo sorprendió y le ganó el cruce por penales. En la final Nacional no le tuvo piedad y le ganó por un global de 4-0, para llevarse un nuevo Uruguayo.

Los números del Racing campeón del Torneo Apertura 2026

Racing, dirigido por Cristian Chambian, se coronó campeón este domingo tras vencer a Cerro Largo, y que horas después Peñarol cayera ante Wanderers. Le sacó siete puntos de ventaja a Deportivo Maldonado y a Peñarol, y también 11 al campeón uruguayo, Nacional.

Los de Sayago perdieron en el debut 4-2 de locales contra Deportivo Maldonado y luego no cayeron más, protagonizando una memorable campaña.

Racing suma 30 puntos producto de nueve victorias, tres empates y una sola derrota. Tiene 22 goles y es el equipo más goleador junto con Albion al tiempo que es el segundo menos goleado, con 11, siendo solo superado por Defensor Sporting (8).

Su goleador es el centrodelantero argentino Tomás Habib, con cuatro tantos, y cuenta en su plantel con experimentados como Guillermo Cotugno, Martín Ferreira, Nicolás Sosa, y figuras como Agustín Álvarez Wallace, el golero Facundo Varese e Ignacio Brazionis, todos claves en el título.

Los casos de Fénix, Cerro y River Plate

Otros tres equipos uruguayos lograron su primer título en el Siglo XXI, pero fuera del organigrama de los campeonatos uruguayos.

Fénix dio la vuelta por primera vez en su historia al consagrarse campeón de la Liguilla de 2002. El equipo dirigido por Juan Ramón Carrasco, con figuras como Martín Ligüera y Germán Hornos, ganó los tres partidos del torneo con 10 goles a favor y solo tres en contra para clasificar a la Copa Libertadores 2003. Un año después volvió a ganar la Liguilla, en lo que hasta ahora es su último título oficial en Primera.

En 2009 Cerro también obtuvo su primera copa de Primera al ganar la Liguilla de ese año. Los dirigidos por Eduardo Acevedo, con destacadas actuaciones de Joaquín Boghossián, Richard Pellejero y Matías Cabrera, ganaron cuatro de sus cinco partidos (solo perdieron ante Racing, que quedó segundo), para dar la vuelta en el Franzini tras vencer a River Plate y clasificar a la Copa Libertadores.