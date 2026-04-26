La tabla de posiciones que Racing guardará en su mejor historia: campeón del Torneo Apertura 2026

Racing se consagró este domingo campeón por primera vez en su historia de un título oficial en la Primera división del fútbol uruguayo. Tras ganarle 1-0 este domingo a Cerro Largo en el Ubilla de Melo, Peñarol perdió con Wanderers en el Estadio Centenario y el Cervecero abrió una ventaja de siete puntos, para proclamarse campeón cuando aún quedan dos fechas por disputarse.

Racing suma 30 puntos producto de nueve victorias, tres empates y una sola derrota . Tiene 22 goles y es el equipo más goleador junto con Albion al tiempo que es el segundo menos goleado, con 11, siendo solo superado por Defensor Sporting (8).

El equipo de Cristian Chambian solo perdió en la primera fecha, 4-2 contra Deportivo Maldonado, y desde entonces permanece invicto.

El entrenador fue cuestionado porque no pudo superar la primera ronda de Copa Sudamericana, perdiendo ante Boston River.

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Sin embargo, la regularidad de sus rendimientos lo llevaron a ganar con total justicia el Torneo Apertura, título que ya los mete, por primera vez en su historia, en la definición de la Liga AUF Uruguaya.

Racing le sacó siete puntos a Deportivo Maldonado y Peñarol, sus escoltas, y 11 puntos a Nacional, que está séptimo, por ahora en zona de Copa Sudamericana 2027.

Las pésimas campañas de los grandes contrastaron contra la regularidad y el buen juego de Racing que supo golear 4-0 a Danubio en la tercera fecha, empatar con Nacional en el Gran Parque Central, ganarle a Peñarol en el Campeón del Siglo y empatar de local con Defensor Sporting la pasada fecha.