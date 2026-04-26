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De Uruguay al mundo: Julia Paternain volvió a hacer historia este domingo en la maratón de Londres

La atleta uruguaya logró una notable posición en una de las carreras de mayor trayectoria del circuito

26 de abril de 2026 10:23 hs
Julia Paternain entre las estrella de la Maratón de Londres 2026

Julia Paternain entre las estrella de la Maratón de Londres 2026

La uruguaya Julia Paternain volvió a hacer historia para el atletismo uruguayo este domingo al terminar nada menos que en la octava posición de la Maratón de Londres 2026, una de las carreras más importantes del circuito.

Un momento espectacular

Julia Paternain realizó los 42 kilómetros y 195 metros en un tiempo de 2 horas, 25 minutos y 47 segundos y de esa manera, no solo mejoró su marca personal, de 2 horas 27 minutos 9 segundos logrados el mes de enero de 2025, sino que bajó así el récord nacional.

De esa forma, fue la mejor participación de una atleta de Uruguay en uno de las carreras más importantes de maratón, como la de Londres.

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Paternain fue, a su vez, la primera sudamericana en cruzar la meta en la capital inglesa.

Por otra parte, fue la segunda atleta no africana en arribar a la meta con su octavo lugar.

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