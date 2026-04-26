De Uruguay al mundo: Julia Paternain volvió a hacer historia este domingo en la maratón de Londres

Julia Paternain entre las estrella de la Maratón de Londres 2026

La uruguaya Julia Paternain volvió a hacer historia para el atletismo uruguayo este domingo al terminar nada menos que en la octava posición de la Maratón de Londres 2026, una de las carreras más importantes del circuito.

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La atleta de 26 años, había ganado la medalla de bronce en setiembre de 2025, la primera en la historia para el país, en el Mundial de Tokio, además, batió el récord nacional este domingo en la citada competencia.

Un momento espectacular Julia Paternain realizó los 42 kilómetros y 195 metros en un tiempo de 2 horas, 25 minutos y 47 segundos y de esa manera, no solo mejoró su marca personal, de 2 horas 27 minutos 9 segundos logrados el mes de enero de 2025, sino que bajó así el récord nacional.

De esa forma, fue la mejor participación de una atleta de Uruguay en uno de las carreras más importantes de maratón, como la de Londres.