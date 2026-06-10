Se hizo pasar por operador bancario y estafó más de $900 mil en Maldonado: fue atrapado en Paysandú y deberá cumplir prisión domiciliaria

Un hombre de 33 años fue imputado por la Justicia de Maldonado como presunto coautor de una estafa luego de una investigación que comenzó tras la denuncia de una víctima que aseguró haber sido engañada por falsos operadores bancarios .

Según informó la Jefatura de Policía del departamento fernandino, la denuncia fue presentada el pasado 7 de mayo. El damnificado relató que recibió una llamada telefónica de personas que se hicieron pasar por funcionarios de una entidad bancaria con la que operaba habitualmente.

Mediante distintas maniobras de engaño, los estafadores lograron que realizara varias transferencias, apropiándose de $ 92.000 y US$ 7.948 . Posteriormente, la víctima constató además que desde su cuenta se habían efectuado otras 25 transacciones de $ 19.000 cada una .

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Tras la denuncia, el caso quedó en manos del Departamento de Estafas de Maldonado, cuyos investigadores lograron identificar a uno de los presuntos responsables . Se trataba de un hombre de 33 años, sin antecedentes penales.

La Fiscalía Letrada de 3° Turno dispuso entonces su requisitoria. Este martes, efectivos de la Unidad de Respuesta Policial Móvil (URPM) de Paysandú que realizaban tareas de patrullaje preventivo interceptaron al sospechoso en la intersección de las calles Joaquín Suárez y Meriggi.

Al verificar sus datos, los policías constataron que tenía una requisitoria pendiente vinculada a la investigación que se desarrollaba en Maldonado, por lo que fue detenido y trasladado a ese departamento.

Posteriormente quedó a disposición de la Fiscalía actuante, que ordenó nuevas diligencias y dispuso su comparecencia ante la Justicia. Una vez finalizada la instancia fiscal, el hombre fue conducido al Juzgado Letrado de 4° Turno de Maldonado.

La Justicia resolvió formalizar la investigación por la presunta comisión de un delito de estafa en calidad de coautor y dispuso como medida cautelar un arresto domiciliario total por el plazo de 90 días, mientras continúa la investigación del caso.