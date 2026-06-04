Le dijeron que su sobrino había atropellado a una joven y le sacaron $78 mil: nueva estafa del cuento del tío en Pando

Una mujer que vive en la ciudad de Pando fue víctima de una estafa bajo la modalidad conocida como "cuento del tío" y perdió un total de $78 mil luego de ser engañada por delincuentes que le hicieron creer que su sobrino había protagonizado un grave accidente de tránsito.

Según relató la damnificada en entrevista con el medio local El Megáfono, la maniobra comenzó con una llamada a su teléfono fijo. Del otro lado de la línea, un hombre le aseguró que su sobrino había atropellado a una joven que se encontraba en estado grave y que tanto él como su madre estaban involucrados en la situación .

"Me dijeron que no cortara el teléfono, que mi sobrino estaba preso y que no sabían si le iban a dar dos años o trece. Me pedían dinero para solucionar el problema ", contó.

Un hombre de 90 años fue estafado mediante el "cuento del tío" y el delincuente quedó registrado en video

A medida que avanzaba el engaño, los delincuentes continuaron comunicándose con la mujer a través de su teléfono celular .

Según explicó, le indicaban paso a paso qué debía hacer y le insistían en que no hablara con familiares ni conocidos sobre la situación. Convencida de que estaba ayudando a su sobrino, comenzó a reunir dinero.

Primero entregó $10.000 que tenía en su vivienda. Luego retiró otros $10.000 de una institución financiera, $10.000 más de una entidad bancaria y finalmente solicitó un crédito por $48.000. En total, entregó $78.000.

"Yo realmente creía que era cierto. Pensaba en mi sobrino, en sus hijos, en mi cuñada. Me hicieron la cabeza y caí", expresó y contó que realizó dos entregas de dinero en una esquina próxima a su vivienda, ubicada en la zona de las calles Iturria y Pargas.

Según describió, quien retiró el efectivo fue un hombre que circulaba en una motocicleta negra. Llevaba casco blanco, campera oscura y pantalón claro, de acuerdo a la descripción de la víctima.

Tras esto, la mujer se dio cuenta de la situación cuando finalmente llamó a su sobrino. "Lo llamé y me dijo que estaba en Argentina. Ahí me di cuenta de que me habían hecho el cuento del tío", recordó.

Tras realizar la denuncia, destacó la atención recibida por parte de la Policía. También indicó que existen cámaras de videovigilancia en la zona donde se concretó la entrega del dinero, imágenes que podrían aportar elementos a la investigación.