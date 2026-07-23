Tribunal de Apelaciones confirmó imputación al titular de Valentino Uruguay por delito de estafa

El Tribunal de Apelaciones en lo Penal de Tercer Turno confirmó por unanimidad la imputación contra el titular de Valentino Uruguay , Alegre Sasson Chebi , por un delito de estafa .

La sentencia explica que "no se verifica un apartamiento al estándar de probabilidad exigido para la formalización" , tras el recurso de apelación interpuesto. El colegiado sostiene que "los elementos objetivos que la Fiscalía relevó en audiencia son suficientes para dar inicio al proceso ".

Sasson había sido imputado en febrero por delito de estafa y violación a la ley de marcas. La fiscal del caso, Sandra Fleitas , había argumentado que el titular "induce a error al consumidor" al importar mercadería de China y venderla en plaza con la marca Valentino imitando la marca italiana (con etiquetas de made in Italy). Relató que compra carteras a US$ 40 carteras que luego vende a US$ 2.000 .

También se le había impuesto a Sasson, accediendo a la solicitud de Fleitas, la obligación de fijar domicilio y no modificarlo sin informar al juzgado, la retención del documento de viaje y prohibición de salir del país sin autorización por seis meses.

En los relatos de algunas clientas brasileñas que leyó la fiscal antes de la imputación, hubo coincidencia en que creían estar comprando mercadería de la marca italiana, Valentino Garavani, pero luego se dieron cuenta de que no eran productos originales.

Entre los testigos que declararon, la fiscal mencionó también al cocinero y conductor de TV Hugo Soca, quien declaró haber visitado Valentino varias veces. "Nunca dudé de la autenticidad de los productos por la calle en la que estaba", dijo y relató que lució cinturones con la letra V en el programa de cocina Bake Off Uruguay. Expresó que se "daña la imagen de Uruguay como destino turístico".