Padre del niño buscado en Uruguay denunció por "desacato" a la madre: la Justicia española le había ordenado entregar al menor a su padre

Desde hace días que Martín Coronel Varela, padre del niño Manuel Coronel Zarfino, de cuatro años , busca reencontrarse con su hijo en Uruguay , luego de que el menor y su madre volvieran desde España con una sentencia de la Justicia ibérica de "restitución a su país de origen con entrega a su padre" .

Los registros migratorios indican que el niño ingresó a Uruguay este mes , pero no ha sido localizado ni entregado a su padre. El niño de cuatro años no puede salir legalmente del país , según contó su padre a El Observador.

Debido a estos hechos, a que la madre ingresó a Uruguay un día antes de lo que originalmente había comunicado y a que el padre confirmó por redes sociales que el menor estaba en el país; denunció a la madre ante un efectivo policial por desacato por no cumplir con la sentencia española .

El Niño apunta a convertirse en el más intenso en al menos 150 años: modelos refuerzan un escenario histórico

Justicia española ordenó restitución de niño uruguayo a su país y declaró retención ilícita de su madre: todavía no fue entregado a su padre

Tras dos sentencias adversas para la madre en 2025, en 2026 hubo "una sentencia intraprocesal que hablaba de que no se están dando los fundamentos para que pueda el niño retornar a su país de origen ", dijo el abogado Gumer Pérez, defensor de Coronel.

Recientemente, en Uruguay, "se denunció desacato por no cumplir con la sentencia de ejecución forzosa española", contó Pérez a El Observador. "En los hechos era un secuestro también, porque no sabíamos donde estaba el niño", agregó el defensor.

El padre dijo que el niño fue a España junto con su madre en noviembre de 2023 "por una cuestión de salud de la abuela materna", pero este viaje no era definitorio. El plan era que volvieran en febrero de 2024, algo que no pasó.

Tras las sentencias adversas contra la madre, en julio de 2026 volvió con su hijo a Uruguay, pero aún así no ha tenido contacto con su padre.

La madre, Sophia Antonella Zarfino, había presentado ante la Justicia española los pasajes de avión que indicaban que volvían a Uruguay el 11 de julio, pero volvió un día antes, contó el defensor.

"Se suponían que ingresaban al país el sábado 11 de julio porque así nos habían informado desde Autoridad Central de España a través del Ministerio de Educación y Cultura. Llegaron antes de la fecha que habían comunicado, lejos de informar que estaban en Uruguay, hicieron omisión a esa comunicación y me enteré de casualidad por redes sociales", dijo el padre.

"El 11 de julio estuve en el aeropuerto con mi familia y mis abogados esperando el arribo de Manuel, nunca llegó", sentenció Coronel. Junto a su abogado le informaron a las autoridades y un policía se comunicó con la madre, según dijo el defensor.

La mujer dio respuestas evasivas y "le cortó la comunicación al comisario, a partir de ese momento se cortaron todos los teléfonos y nadie le respondió a la Policía", según la versión del abogado. El defensor también contó que se dirigieron hasta una casa donde vivía la mujer, pero no estaba más allí.

Hasta ahora no han podido tener comunicación con la mujer. "Ella está en pareja con un ciudadano español y tiene un hijo de cinco meses", agregó Pérez.