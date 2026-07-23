Orsi en el Congreso de Intendentes: "Creo que hemos madurado como país en este concepto que no es 'Montevideo e interior', que no es tampoco 'campo y ciudad'"

El presidente de la República, Yamandú Orsi, asistió esta mañana a la asunción de Carlos Enciso, intendente de Florida, como presidente del Congreso de Intendentes para el período 2026-2027 y reconoció que la forma de entender a Uruguay como país "ha cambiado mucho, para bien".

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"A ninguna intendencia se le ocurre no ponerse al día porque, aparte, tenemos los mecanismos para que así ocurra con los entes. (...) Creo que hemos madurado como país en este concepto que no es 'Montevideo e interior', que no es tampoco 'campo y ciudad' (que también existe, porque la diferencia al interno de nuestro territorio es enorme)", aseguró Orsi.

En su discurso, el presidente también reconoció que Uruguay es un "país muy centralizado" y que esto ha generado desafíos en la inversión: "[Uruguay es] un país muy centralizado. Nos ha costado mucho convencer, incluso a la inversión, el potencial que tiene el territorio todo. Y es desafiante", explicó el mandatario.

Sobre el final, el jerarca saludó al recién asumido presidente del congreso e intendente de Florida y celebró la bienvenida de nuevos proyectos que avancen con el "concepto país".