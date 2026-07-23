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Orsi en el Congreso de Intendentes: "Creo que hemos madurado como país en este concepto que no es 'Montevideo e interior', que no es tampoco 'campo y ciudad'"

El presidente Orsi saludó al intendente de Florida, Carlos Enciso, en su designación como nuevo presidente del Congreso de Intendentes para el período 2026-2027

23 de julio de 2026 13:55 hs
Yamandú Orsi y Carlos Enciso. Archivo

Yamandú Orsi y Carlos Enciso. Archivo

Foto: Dante Fernández/FocoUy

El presidente de la República, Yamandú Orsi, asistió esta mañana a la asunción de Carlos Enciso, intendente de Florida, como presidente del Congreso de Intendentes para el período 2026-2027 y reconoció que la forma de entender a Uruguay como país "ha cambiado mucho, para bien".

"A ninguna intendencia se le ocurre no ponerse al día porque, aparte, tenemos los mecanismos para que así ocurra con los entes. (...) Creo que hemos madurado como país en este concepto que no es 'Montevideo e interior', que no es tampoco 'campo y ciudad' (que también existe, porque la diferencia al interno de nuestro territorio es enorme)", aseguró Orsi.

En su discurso, el presidente también reconoció que Uruguay es un "país muy centralizado" y que esto ha generado desafíos en la inversión: "[Uruguay es] un país muy centralizado. Nos ha costado mucho convencer, incluso a la inversión, el potencial que tiene el territorio todo. Y es desafiante", explicó el mandatario.

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"Me encanta tu convite, que tiene que ver con el reparto de la torta, pero también tiene que ver con un concepto de país y que, por supuesto, precisa de nosotros mucha audacia y hablar de estas cosas. Vamos a empezar a hablar de estas cosas y en este congreso se puede. Esta discusión no termina acá, va a seguir y hay recursos que están ahí, que precisan que nosotros resolvamos la mejor manera de generar infraestructura para poder exportarlo, pero, también, para que nuestra gente lo pueda consumir", concluyó.

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